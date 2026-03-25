Pensión por discapacidad: ¿Por qué no se pagará en abril 2026?

Marzo arrancó con buenas noticias para quienes reciben apoyos sociales en México. Las personas inscritas en la Pensión Bienestar verán reflejado su pago durante este mes, incluyendo a uno de los sectores prioritarios: las personas con discapacidad, quienes recibirán su depósito en las próximas semanas como parte de este programa federal.

No obstante, el calendario oficial difundido por el Gobierno —a través de dependencias como el Banco del Bienestar— anticipa una pausa en los pagos durante abril. Esto significa que, tras la dispersión de marzo, no habrá nuevos depósitos el mes siguiente, lo que podría dejar temporalmente en ceros las cuentas de algunos beneficiarios.

La Pensión Bienestar para Personas con Discapacidad forma parte de los programas dirigidos a población vulnerable, otorgando un apoyo económico bimestral a quienes cumplan con los requisitos establecidos.

¿Cuál es la documentación necesaria para el registro?

Para registrarse, es necesario presentar documentación básica como acta de nacimiento, identificación oficial vigente, CURP, comprobante de domicilio reciente y un certificado médico que acredite una discapacidad permanente emitido por una institución pública.

En caso de no poder acudir personalmente, se permite designar a un representante, quien deberá comprobar identidad, domicilio y parentesco.

En cuanto a la edad, el programa está dirigido generalmente a personas de entre 0 y 64 años, aunque en estados como Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro, el límite se reduce hasta los 29 años.

Calendario de pagos de la Pensión Bienestar de marzo

Respecto a los pagos de marzo, estos se asignan de forma escalonada según la inicial del apellido paterno:

A: Lunes 2 de marzo

B: Martes 3 de marzo

C: Miércoles 4 y jueves 5 de marzo

D, E, F: Viernes 6 de marzo

G: Lunes 9 y martes 10 de marzo

H, I, J, K: Miércoles 11 de marzo

L: Jueves 12 de marzo

M: Viernes 13 y martes 17 de marzo

N, Ñ, O: Miércoles 18 de marzo

P, Q: Jueves 19 de marzo

R: Viernes 20 y lunes 23 de marzo

S: Martes 24 de marzo

T, U, V: Miércoles 25 de marzo

W, X, Y, Z: Jueves 26 de marzo

¿De cuánto es el apoyo de la Pensión Bienestar?

El monto otorgado es de tres mil 300 pesos cada dos meses. Los depósitos que se realizan entre el 2 y el 26 de marzo corresponden al segundo bimestre del año, por lo que no habrá transferencia en abril. El siguiente pago está previsto para mayo, una vez concluido este periodo de dispersión.

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