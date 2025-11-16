Pensión Mujeres Bienestar: Esta es la fecha en que se reanudan los pagos

La entrega del apoyo correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de la Pensión Mujeres Bienestar comenzó el pasado 3 de noviembre, siguiendo un calendario basado en la inicial de la CURP de cada beneficiaria , con el fin de mantener un proceso ordenado y sin aglomeraciones.

Este programa, impulsado por el Gobierno de México y puesto en marcha por Claudia Sheinbaum a inicios de 2025, brinda un apoyo de tres mil pesos bimestrales a mujeres de 60 a 64 años en todo el país.

¿Qué sucede al cumplir los 65 años?

Al cumplir 65 años, las beneficiarias son incorporadas de forma automática a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, cuyo monto asciende a seis mil 200 pesos cada dos meses.

¿Cuándo se reanuda la entrega de la Pensión Mujeres Bienestar?

Las entregas se reanudarán el martes 18 de noviembre, ya que durante el fin de semana no se realizan depósitos y el lunes 17 es día inhábil por la conmemoración de la Revolución Mexicana.

Calendario de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar

El nuevo calendario de pagos continuará así:

Letra M: martes 18 de noviembre

martes 18 de noviembre Letras N, Ñ, O: miércoles 19

miércoles 19 Letras P, Q: jueves 20

jueves 20 Letra R: viernes 21 y lunes 24

viernes 21 y lunes 24 Letra S: martes 25

martes 25 Letras T, U, V: miércoles 26

miércoles 26 Letras W, X, Y, Z: jueves 27

GOBIERNO DE MÉXICO

¿Cómo verificar el depósito de la Pensión Mujeres Bienestar?

Para confirmar si el depósito ya fue recibido, las beneficiarias pueden consultar su saldo desde la app del Banco del Bienestar (disponible para Android y iOS) o en cualquier cajero automático.

También está disponible la Línea Bienestar 8006394264 y los canales oficiales (redes sociales) de la Secretaría de Bienestar y de su titular, Ariadna Montiel Reyes, donde se publica la información actualizada del programa.

EE