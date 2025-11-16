Pensión Mujeres Bienestar: Esta es la fecha en que se reanudan los pagos

La entrega del apoyo correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de la Pensión Mujeres Bienestar comenzó el pasado 3 de noviembre, siguiendo un calendario basado en la inicial de la CURP de cada beneficiaria, con el fin de mantener un proceso ordenado y sin aglomeraciones.Este programa, impulsado por el Gobierno de México y puesto en marcha por Claudia Sheinbaum a inicios de 2025, brinda un apoyo de tres mil pesos bimestrales a mujeres de 60 a 64 años en todo el país. Al cumplir 65 años, las beneficiarias son incorporadas de forma automática a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, cuyo monto asciende a seis mil 200 pesos cada dos meses.Las entregas se reanudarán el martes 18 de noviembre, ya que durante el fin de semana no se realizan depósitos y el lunes 17 es día inhábil por la conmemoración de la Revolución Mexicana. El nuevo calendario de pagos continuará así: Para confirmar si el depósito ya fue recibido, las beneficiarias pueden consultar su saldo desde la app del Banco del Bienestar (disponible para Android y iOS) o en cualquier cajero automático. También está disponible la Línea Bienestar 8006394264 y los canales oficiales (redes sociales) de la Secretaría de Bienestar y de su titular, Ariadna Montiel Reyes, donde se publica la información actualizada del programa. EE