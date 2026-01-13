Pensión Mujeres Bienestar: Esta es la fecha en la que abren las inscripciones en el 2026

La Pensión Mujeres Bienestar se ha consolidado como uno de los principales programas sociales del Gobierno de México enfocados en el reconocimiento del trabajo no remunerado de las mujeres y en la reducción de brechas de desigualdad. Dirigido a mujeres de 60 a 64 años, el apoyo económico bimestral se entrega a través de la tarjeta del Banco del Bienestar y continuará vigente durante 2026.

De acuerdo con la información oficial disponible, el programa mantendrá su esquema de incorporación gradual a lo largo del año, con distintos periodos de registro que serán anunciados conforme avance el calendario, por ello, las mujeres interesadas en acceder a este apoyo, es fundamental conocer cómo se organizarán las inscripciones y cuáles son los criterios generales de elegibilidad.

¿Cuándo abren las inscripciones de la Pensión Mujeres Bienestar en 2026?

Hasta el momento, no se ha dado a conocer una fecha única y definitiva para el inicio de las inscripciones en 2026. La Secretaría de Bienestar ha informado que, como ha ocurrido en años anteriores, a lo largo del año se habilitarán diversos periodos de registro para que las mujeres que cumplan con los requisitos puedan incorporarse al programa.

El antecedente más reciente indica que el último proceso de inscripción se realizó del 1 al 13 de diciembre de 2025, bajo un esquema organizado por la letra inicial del primer apellido, con el objetivo de agilizar la atención en los módulos. Este modelo sirve como referencia para los registros que se abrirán durante 2026, aunque las fechas exactas deberán confirmarse mediante convocatorias oficiales.

La recomendación para las posibles beneficiarias es mantenerse atentas a los avisos de la Secretaría de Bienestar, ya que las fechas, sedes y horarios se publican con anticipación para cada periodo de incorporación.

¿Cómo será el registro y quiénes pueden inscribirse?

El registro a la Pensión Mujeres Bienestar se realiza de manera presencial, en módulos habilitados por la Secretaría de Bienestar en los distintos municipios del país. Las ubicaciones de estos módulos se dan a conocer junto con cada convocatoria.

Para poder inscribirse durante los periodos que se abran en 2026, las solicitantes deberán cumplir con los siguientes requisitos generales:

Tener entre 60 y 64 años de edad al momento del registro.

Contar con nacionalidad mexicana, ya sea por nacimiento o naturalización.

Residir de forma permanente en territorio nacional.

En cuanto a la documentación, normalmente se solicita identificación oficial vigente, CURP, acta de nacimiento y comprobante de domicilio.

¿Qué apoyo otorga la Pensión Mujeres Bienestar?

Las mujeres que logran incorporarse al programa reciben un apoyo económico bimestral de 3 mil 100 pesos, depositado directamente en su tarjeta del Banco del Bienestar. Este recurso tiene como finalidad fortalecer la autonomía económica de las beneficiarias y contribuir a mejorar sus condiciones de vida durante esta etapa.

Al cumplir 65 años, las mujeres se convierten automáticamente en derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

