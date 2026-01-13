INAPAM: Descuentos, requisitos y dónde tramitar la credencial en EDOMEX

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) es un organismo público encargado de proteger y promover los derechos de las personas adultas mayores. A través de programas, incentivos y diversos beneficios, busca mejorar la calidad de vida de este sector de la población.

Uno de los apoyos más relevantes es la tarjeta INAPAM, con la cual las personas beneficiarias pueden acceder a tarifas preferenciales y descuentos en cientos de establecimientos a lo largo de la República Mexicana , con el objetivo de facilitar el acceso a productos y servicios básicos.

Te puede interesar: Inapam y Bodega Aurrera anuncian descuentos especiales para adultos mayores en 2026

Además, esta credencial permite a las personas adultas mayores participar en programas integrales y capacitaciones específicas que l es ayudan a mantenerse activas dentro de la sociedad y a desarrollar habilidades que fortalecen su autonomía e independencia.

Este beneficio está disponible para todas las personas de 60 años o más que deseen solicitarlo. E l trámite es sencillo, rápido y, en la mayoría de los casos, no requiere cita previa.

Con la tarjeta INAPAM, las personas mayores que viven en el Estado de México y en el resto del país pueden obtener descuentos en supermercados, farmacias, tiendas de ropa y departamentales, despachos jurídicos, transporte público, aerolíneas y muchos otros servicios. A continuación, te compartimos los pasos para obtenerla.

¿Cómo tramitar la tarjeta INAPAM en Edomex?

Para obtener la tarjeta INAPAM, únicamente es necesario acudir de manera presencial a alguno de los módulos autorizados del instituto y presentar la documentación requerida.

El trámite dura solo unos minutos y, por lo general, la credencial se entrega el mismo día de la solicitud.

Requisitos para solicitar la tarjeta INAPAM

Las personas interesadas deberán presentar la siguiente documentación:

1. Acta de nacimiento legible

2. Identificación oficial vigente

Credencial para votar (INE)

Pasaporte vigente

Cédula profesional

Cartilla militar

Carta de identidad emitida por la delegación o municipio de residencia

CURP actualizado

3. Comprobante de domicilio no mayor a seis meses

Recibo de luz, agua, teléfono, predial o estado de cuenta bancario a nombre de la persona solicitante.

4. Una fotografía reciente

Tamaño infantil, en blanco y negro o a color, en papel fotográfico, con fondo blanco, de frente y sin lentes ni gorra.

5. Persona de contacto de emergencia

CURP actualizado

Número telefónico

¿A dónde acudir para tramitar la tarjeta INAPAM en Edomex?

El trámite se realiza de forma presencial en los módulos del INAPAM ubicados en distintos puntos del Estado de México. Para facilitar el proceso, las autoridades recomiendan acudir al módulo más cercano al domicilio.

La ubicación exacta de los módulos puede consultarse en el siguiente portal:

https://share.google/u4mdOKx5PFTAQQrAa.

En el sitio deberás seleccionar la entidad y el municipio de residencia para conocer la dirección de los módulos disponibles. El horario de atención es de 10:00 a 16:00 horas.

También puedes leer: INAPAM ofrece estos descuentos en La Michoacana para adultos mayores

La tarjeta INAPAM representa un apoyo importante para las personas adultas mayores, ya que no solo les permite acceder a descuentos en una amplia variedad de servicios, sino que también fomenta su bienestar, autonomía y participación activa en la sociedad. Tramitarla es un proceso sencillo que puede generar un impacto positivo en la economía y calidad de vida de quienes la obtienen.

Para consultar el listado completo de establecimientos y servicios que ofrecen descuentos con INAPAM, se puede ingresar al sitio: https://edomex.gob.mx/Tramita-Credencial-INAPAM.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP