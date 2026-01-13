INAPAM: Descuentos, requisitos y dónde tramitar la credencial en EDOMEX

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) es un organismo público encargado de proteger y promover los derechos de las personas adultas mayores. A través de programas, incentivos y diversos beneficios, busca mejorar la calidad de vida de este sector de la población.Uno de los apoyos más relevantes es la tarjeta INAPAM, con la cual las personas beneficiarias pueden acceder a tarifas preferenciales y descuentos en cientos de establecimientos a lo largo de la República Mexicana, con el objetivo de facilitar el acceso a productos y servicios básicos.Además, esta credencial permite a las personas adultas mayores participar en programas integrales y capacitaciones específicas que les ayudan a mantenerse activas dentro de la sociedad y a desarrollar habilidades que fortalecen su autonomía e independencia.Este beneficio está disponible para todas las personas de 60 años o más que deseen solicitarlo. El trámite es sencillo, rápido y, en la mayoría de los casos, no requiere cita previa.Con la tarjeta INAPAM, las personas mayores que viven en el Estado de México y en el resto del país pueden obtener descuentos en supermercados, farmacias, tiendas de ropa y departamentales, despachos jurídicos, transporte público, aerolíneas y muchos otros servicios. A continuación, te compartimos los pasos para obtenerla.Para obtener la tarjeta INAPAM, únicamente es necesario acudir de manera presencial a alguno de los módulos autorizados del instituto y presentar la documentación requerida.El trámite dura solo unos minutos y, por lo general, la credencial se entrega el mismo día de la solicitud.Las personas interesadas deberán presentar la siguiente documentación:1. Acta de nacimiento legible2. Identificación oficial vigente3. Comprobante de domicilio no mayor a seis meses4. Una fotografía reciente5. Persona de contacto de emergenciaEl trámite se realiza de forma presencial en los módulos del INAPAM ubicados en distintos puntos del Estado de México. Para facilitar el proceso, las autoridades recomiendan acudir al módulo más cercano al domicilio.La ubicación exacta de los módulos puede consultarse en el siguiente portal: https://share.google/u4mdOKx5PFTAQQrAa. En el sitio deberás seleccionar la entidad y el municipio de residencia para conocer la dirección de los módulos disponibles. El horario de atención es de 10:00 a 16:00 horas.La tarjeta INAPAM representa un apoyo importante para las personas adultas mayores, ya que no solo les permite acceder a descuentos en una amplia variedad de servicios, sino que también fomenta su bienestar, autonomía y participación activa en la sociedad. Tramitarla es un proceso sencillo que puede generar un impacto positivo en la economía y calidad de vida de quienes la obtienen.Para consultar el listado completo de establecimientos y servicios que ofrecen descuentos con INAPAM, se puede ingresar al sitio: https://edomex.gob.mx/Tramita-Credencial-INAPAM.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *XP