Pensión Mujeres Bienestar: ¿Cuáles son los requisitos para el registro de febrero 2026?

Este mes de febrero se habilitará el registro de nuevas beneficiarias para la Pensión Mujeres Bienestar, de acuerdo con lo informado por la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes.

El proceso, que dará inicio el día de mañana, lunes 16 de febrero, está dirigido a las mexicanas de 60 a 64 años de edad, y para adultos de 65 años en adelante para la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Los más de 2 mil 500 módulos que se pondrán a disposición tendrán un horario de lunes a domingo de 10:00 de la mañana a 04:00 de la tarde y su ubicación se puede consultar en la página oficial de la secretaría: https://www.gob.mx/bienestar .

La secretaria del Bienestar recordó que el registro se realizará conforme a la letra inicial del primer apellido.

Requisitos para el registro a la Pensión del Bienestar

En un comunicado, la dependencia informó que las personas interesadas en registrarse para las pensiones deben presentar los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente (Credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam, o carta de identidad)

CURP (Impresión reciente)

Acta de nacimiento (Legible)

Comprobante de domicilio (No mayor a 6 meses: teléfono, luz, gas, agua o predial)

Teléfono de contacto (celular y de casa).

En caso de que una persona interesada no pueda acudir al módulo a realizar su registro, la dependencia informó que pueden pedir una visita a domicilio, a través de la Línea del Bienestar: 800 639 42 64.

Ariadna Montiel también dio a conocer que el Programa Salud Casa por Casa ha realizado, hasta el corte del domingo 8 de febrero, un total de 10 millones 704 mil 781 consultas médicas gratuitas a domicilio a adultos mayores y personas con discapacidad derechohabientes de las Pensiones para el Bienestar.

