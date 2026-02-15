Sheinbaum propone cambios al modelo educativo

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reafirmó que la Nueva Escuela Mexicana y los libros de texto gratuitos continuarán, como parte de la Cuarta Transformación, y adelantó que planea introducir cambios para modernizar la experiencia escolar.

Durante la ampliación del Bachillerato Nacional plantel Tlaxcala, Sheinbaum propuso que los libros de texto incluyan más contenido sobre mujeres en la historia de México.

"¿Saben que en los días cívicos no había una sola mujer en la historia? Bueno, ahora hay 18 mujeres reconocidas (…) Las mujeres y los hombres somos iguales", expresó, mencionando figuras como Josefa Ortiz, Leona Vicario y Gertrudis Bocanegra.

La Mandataria también sugirió revisar el número de materias en el nivel medio superior, con el fin de simplificar la carga académica sin afectar el aprendizaje. Además, planteó ampliar el tiempo de recreo para que la escuela sea un espacio más agradable y motivador para los estudiantes.

"Mi punto de vista es que no son necesarias tantas materias para aprender y que hay que tener un poquito más de recreo (…) Hay que pasarla bien en la escuela, para que sea un espacio agradable donde se aprenda, pero al mismo tiempo siempre queramos regresar", señaló.

Sheinbaum recordó que la Nueva Escuela Mexicana se implementó en 2018 bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y reafirmó que los contenidos educativos no cambiarán.

"Entre otras cosas, cambió algo muy importante, la forma de educar a los jóvenes, los contenidos de la primaria y la secundaria. A eso le llamamos la Nueva Escuela Mexicana y los nuevos libros de texto. Pues les voy a decir: esos libros de texto no van a cambiar", agregó.

