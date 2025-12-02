La Pensión Mujeres Bienestar es uno de los nuevos programas sociales impulsados por el Gobierno de México, con el propósito de mejorar la autonomía económica de las mujeres adultas mayores.

A partir de 2025, las beneficiarias recibirán un apoyo económico de tres mil pesos bimestrales , como parte del compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por avanzar en el reconocimiento de los derechos de las mujeres y reducir la brecha de desigualdad histórica que existe entre hombres y mujeres.

Este programa está dirigido a mujeres de 60 a 64 años de edad , y al cumplir los 65 años, las beneficiarias pasarán automáticamente a formar parte de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Requisitos para incorporarse

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa universal, pero para acceder al apoyo se deben cumplir tres condiciones básicas:

Tener entre 60 y 64 años de edad.

Contar con nacionalidad mexicana (por nacimiento o naturalización).

Residir en territorio nacional.

Fechas y calendario de registro

El periodo de registro estará activo del 1 al 13 de diciembre de 2025, en un horario de lunes a sábado, de 10:00 a 16:00 horas, en los módulos de registro correspondientes a cada localidad.

Ubica tu módulo aquí: https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/

Calendario de registro para la Pensión Mujeres Bienestar

Las inscripciones se realizarán según la primera letra del primer apellido, de acuerdo con el siguiente calendario:

A, B, C - Lunes 1 y 8

D, E, F, G, H - Martes 2 y 9

I, J, K, L, M - Miércoles 3 y 10

N, Ñ, O, P, Q, R - Jueves 4 y 11

S, T, U, V, W, X, Y, Z - Viernes 5 y 12

Todas las letras - Sábado 6 y 13

Quienes no puedan acudir personalmente, podrán solicitar una visita domiciliaria para completar su registro.

SECRETARÍA DEL BIENESTAR

Documentos necesarios

Para inscribirse, las interesadas deberán presentar original y copia de los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad).

Acta de nacimiento legible.

CURP en formato reciente.

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (agua, luz, teléfono, gas o predial).

Número telefónico de contacto (celular y de casa).

La Pensión Mujeres Bienestar nace como un reconocimiento a toda una vida de trabajo, especialmente a aquellas mujeres que han dedicado su tiempo y esfuerzo a las labores del hogar y al cuidado familiar —tareas esenciales, pero históricamente no remuneradas ni valoradas.

Con este apoyo, el Gobierno de México busca dar un paso más hacia la equidad, la justicia y la dignificación de las mujeres adultas mayores del país.

Para mayor información consulta la página https://programasparaelbienestar.gob.mx/pension-mujeres-bienestar/

