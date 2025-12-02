Autoridades federales aseguraron más de 600 kilogramos de metanfetamina y otras drogas en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con García Harfuch, la operación fue encabezada por la Secretaría de Marina (Semar), que realizó el hallazgo durante un operativo de revisión de transporte de carga. Las drogas estaban ocultas en el doble fondo de un tractocamión, lo que permitió su traslado sin ser detectadas inicialmente.

El titular de la SSPC señaló que este aseguramiento evitó que más de 15 millones de dosis de droga llegaran a la población. En su cuenta de X, destacó la importancia de estas acciones para frenar la distribución de sustancias ilícitas y proteger a la ciudadanía de los riesgos asociados al consumo de estupefacientes.

La operación forma parte de las acciones continuas de las autoridades federales para combatir el tráfico de drogas en los puertos y vías de transporte en Sinaloa, uno de los estados con mayor incidencia de delitos relacionados con el narcotráfico.

Con este decomiso, las fuerzas de seguridad confirmaron su compromiso de mantener vigilancia en puntos estratégicos y fortalecer la prevención del crimen organizado, reforzando los controles sobre los transportes de carga que puedan ser utilizados para ocultar drogas.

CT