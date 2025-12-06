Pensión Bienestar: ¿Pago de enero se adelantará? Lo que se sabe al momento

A pocas semanas de que concluya el 2025 y dé inicio el 2026, ha surgido una duda entre los beneficiarios de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores. La inquietud principal es si recibirán alguna gratificación de fin de año, como el aguinaldo que se otorga a los pensionados del IMSS y del ISSSTE, o si se les adelantará el pago correspondiente a enero para que puedan realizar sus compras navideñas.

Es importante aclarar que, aunque existen otros programas que ofrecen pagos anticipados, el de la Pensión Bienestar no realizará ningún adelanto de pago.

La Secretaría del Bienestar establece un calendario para la dispersión de los pagos del programa. De esta manera, se define la programación de depósitos, y generalmente se publica a principios del mes en que se efectuará la transferencia a los beneficiarios.

Durante el presente mes de diciembre no habrá pago, y lo que se sabe es que hay una nueva convocatoria para que las personas que cumplan con los requisitos se registren antes de que concluya el año y puedan recibir el dinero en 2026.

Es importante no prestar atención a rumores. Si hubiera algún pago adelantado, lo cual no aplica en esta ocasión, la propia Secretaría del Bienestar se encargaría de comunicarlo en sus canales oficiales.

¿Qué es el programa de la Pensión Bienestar?

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, gestionada por la Secretaría de Bienestar, es un programa de apoyo económico de carácter universal que se otorga a hombres y mujeres mayores de 65 años en todo el territorio nacional. Además de este beneficio, el programa contempla un apoyo específico para mujeres en el rango de edad de 60 a 64 años, y otro dirigido a personas con algún tipo de discapacidad.

El objetivo del programa es contribuir al bienestar de estos grupos vulnerables de la población a través de la entrega de una pensión no contributiva que ayude a mejorar las condiciones de vida y que a su vez permita el acceso a la protección social.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

No te pierdas: Beca Rita Cetina: Así será el registro para alumnos de primaria este 2026

OF