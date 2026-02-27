Pensión ISSSTE: Calendario de pago de marzo 2026

Miles de jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado aguardan mes a mes la llegada de su pensión, una prestación que representa el fruto de años de servicio público. Para quienes forman parte de este sistema, ya se conoce la fecha del depósito correspondiente a marzo de 2026, por lo que conviene tenerla presente.

De acuerdo con el calendario preliminar, el pago de pensiones del ISSSTE se realizará el lunes 2 de marzo de 2026. Aunque normalmente el depósito se efectúa el primer día de cada mes, en esta ocasión se recorre un día debido a que el 1 de marzo cae en domingo, considerado inhábil para operaciones bancarias.

Esta prestación está dirigida a los trabajadores del Estado que concluyen su vida laboral bajo los regímenes del Décimo Transitorio o de Cuentas Individuales. Según las disposiciones vigentes para 2026, la edad mínima para jubilarse será de 58 años para hombres y 56 para mujeres, de acuerdo con el decreto presidencial que actualizó los criterios de retiro.

Ejemplos estimados de pensión mensual (régimen Décimo Transitorio)

Con 20 años de servicio:

Sueldo base $10,000 / pensión de $6,250

Sueldo base $20,000 / pensión de $12,500

Sueldo base $40,000 / pensión de $25,000

Con 25 años de servicio:

Sueldo base $10,000 / pensión de $7,500

Sueldo base $20,000 / pensión de $15,000

Sueldo base $40,000 / pensión de $30,000

Estas cifras son simulaciones elaboradas por PENSIONISSSTE, por lo que pueden variar según los años cotizados, el salario base y las condiciones individuales de cada trabajador.

El ISSSTE recomienda a los pensionados mantenerse informados a través de sus canales oficiales y verificar las fechas definitivas una vez que se publique el calendario oficial de pagos 2026.

EE