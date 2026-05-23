Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 23 de mayo de 2026

El clima en Monterrey para este sábado 23 de mayo anticipa que estará con lluvia moderada con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 59%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 19 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 86% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Domingo 24 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

Lunes 25 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Martes 26 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23

Miércoles 27 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23

Jueves 28 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

Viernes 29 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24

Sábado 30 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 25

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Guadalajara

Clima en Tapalpa

Clima en Tlaquepaque

Clima en Cancún

Clima en El Salto

Clima en Mazamitla

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Zapopan

Clima en Tonalá

Clima en Chapala

