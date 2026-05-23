Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 23 de mayo de 2026

El clima en Monterrey para este sábado 23 de mayo anticipa que estará con lluvia moderada con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 59%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 19 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 86% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Domingo 24 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21Lunes 25 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Martes 26 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23Miércoles 27 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23Jueves 28 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24Viernes 29 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24Sábado 30 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 25Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Tonalá Clima en Chapala