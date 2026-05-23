FGR evita imputar públicamente a sobrinos Farías por ejecución

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que no cuenta con pruebas directas que vinculen a los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna con la ejecución de tres marinos y un fiscal, como se publicó en una nota periodística relacionada con una red de huachicol fiscal.

Mediante un comunicado, la dependencia afirmó que el Ministerio Público Federal no tiene imputaciones que establezcan la participación de ambos en esos homicidios.

La fiscalía sostuvo además que la información difundida se basó en reportes periodísticos y no en conclusiones definitivas derivadas de las investigaciones.

No obstante, se señaló que la publicación se sustentó en una resolución relacionada con una solicitud de orden de aprehensión, así como en datos de inteligencia y registros de investigación.

Según esos documentos, la organización presuntamente encabezada por los hermanos Farías Laguna tenía capacidad para identificar a personas que los denunciaban y anticiparse a acciones de autoridades aduanales.

La Presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la postura de la FGR y afirmó que la información difundida era falsa, luego de consultar a la consejera jurídica Ernestina Godoy.

CT