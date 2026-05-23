Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 23 de mayo de 2026

El clima en Cancún para este sábado 23 de mayo determina que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 84% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 27 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 63%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Domingo 24 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Lunes 25 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Martes 26 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 26

Miércoles 27 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Jueves 28 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 27

Viernes 29 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 26

Sábado 30 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Guadalajara

Clima en Zapopan

Clima en Mazamitla

Clima en Chapala

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Monterrey

Clima en Tapalpa

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en El Salto

Clima en Tonalá

