Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 23 de mayo de 2026

El clima en Cancún para este sábado 23 de mayo determina que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 84% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 27 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 63%.Domingo 24 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Lunes 25 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Martes 26 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 26Miércoles 27 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25Jueves 28 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 27Viernes 29 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 26Sábado 30 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Tonalá