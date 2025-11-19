Pensión IMSS: ¿Qué implica el fallo de la SCJN sobre las dobles pensiones?

La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un criterio definitivo que cambia el panorama para los trabajadores del IMSS que buscan cobrar más de una pensión.

El máximo tribunal estableció que quienes ya disfrutan de una jubilación otorgada por el Instituto —derivada de sus años de servicio— no pueden acceder también a una pensión por cesantía en edad avanzada, aun cuando hayan acumulado semanas cotizadas con otros empleadores bajo la Ley del Seguro Social de 1973.

El caso que detonó la discusión surgió a partir de la solicitud de una trabajadora del propio IMSS, quien pretendía obtener la pensión por cesantía argumentando que tenía cotizaciones adicionales con un patrón distinto. Sin embargo, ya contaba con una jubilación contractual.

Esta situación generó criterios opuestos en tribunales colegiados de Jalisco y Nuevo León: algunos sostenían que ambas prestaciones eran excluyentes, mientras que otros consideraban que podían coexistir al tener orígenes jurídicos diferentes.

Para resolver la contradicción, la Segunda Sala de la Corte analizó los antecedentes y concluyó que la jubilación del IMSS integra, en sí misma, la protección equivalente a una pensión de vejez, por lo que resulta incompatible con la pensión por cesantía en edad avanzada. El tribunal retomó un precedente clave —la jurisprudencia 4a./J. 5/93— que reconoce que la jubilación institucional sustituye las prestaciones previstas en la ley, ya que otorga beneficios superiores y funciona como una pensión anticipada.

La resolución, aprobada por unanimidad, fija un precedente que cierra la puerta a las dobles pensiones en estos casos. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El fallo establece cuatro puntos centrales: la jubilación cubre el mismo propósito que la cesantía o vejez; no es posible recibir ambas prestaciones aunque exista cotización con otros patrones; la pensión contractual opera como sustituto de la pensión legal; y el criterio será obligatorio para todos los tribunales del país.

En consecuencia, cualquier trabajador del IMSS que ya reciba una jubilación del Instituto queda impedido para solicitar una pensión adicional por cesantía, aun cuando su historial laboral incluya otros empleos. La resolución, aprobada por unanimidad, fija un precedente que cierra la puerta a las dobles pensiones en estos casos.

