Aprueban Ley Nicole en Durango que prohibe las cirugías estéticas en menores de edad

El Congreso de Durango aprobó por unanimidad la llamada Ley Nicole, una reforma que busca salvaguardar la vida y la salud de niñas, niños y adolescentes al prohibir que sean sometidos a cirugías estéticas, procedimientos que por su edad representan riesgos elevados e incluso pueden ser mortales, con esta decisión, Durango se convierte en el primer estado del país en contar con una legislación de este tipo.

La diputada impulsora de la iniciativa, Sandra Amaya Rosales, informó que la nueva norma será publicada en los próximos días en el Diario Oficial del Estado, momento a partir del cual entrará en vigor.

Te recomendamos: EU reafirma colaboración con México contra tráfico de armas y drogas

"Cerramos vacíos legales que permitían prácticas peligrosas, sancionamos con firmeza la usurpación de profesiones médicas y establecemos la obligación de denunciar cualquier procedimiento indebido.

En Durango, ninguna cirugía estética podrá realizarse en menores y ningún riesgo hacia nuestra niñez quedará sin respuesta", escribió Sandra Amaya Rosales en sus redes sociales.

�� ¡Unanimidad por la protección de nuestra niñez; aprobamos Ley Nicole!



En el Pleno del Congreso del Estado, aprobamos la Ley Nicole, una reforma que protege la vida e integridad de nuestras niñas, niños y adolescentes, prohibiendo cualquier intervención quirúrgica estética en… pic.twitter.com/ag8kH8C5W8— Sandra Amaya (@Sandra12Amaya) November 19, 2025

La propuesta surgió tras el caso de Paloma Nicole, una joven de 14 años que falleció luego de someterse a una cirugía estética de aumento de busto y otros procedimientos, autorizados por su madre.

A raíz de esta tragedia, los legisladores buscaron mecanismos para impedir que personas menores de edad accedan a intervenciones estéticas. La Ley establece que los padres o tutores que permitan estos procedimientos podrán ser acusados de omisión de cuidados, con penas que van de cuatro a seis años de prisión, asimismo, los médicos enfrentarán sanciones de seis a ocho años de cárcel, y los hospitales donde se opere a un menor podrán ser clausurados.

La Ley también contempla castigos por usurpación de funciones, que van de seis a ocho años de prisión para quienes realicen procedimientos sin contar con el título profesional correspondiente. Incluso los cirujanos plásticos certificados tendrán prohibido practicar cirugías estéticas en menores de edad.

NA