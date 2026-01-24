Sábado, 24 de Enero 2026

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 24 de enero de 2026

Por: Redacción web .

El clima en Ciudad de México para este sábado 24 de enero informa que estará con algo de nubes con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 29%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Domingo 25 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

Lunes 26 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Martes 27 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9

Miércoles 28 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Jueves 29 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Viernes 30 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

Sábado 31 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11

