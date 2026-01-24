Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 24 de enero de 2026

El clima en Ciudad de México para este sábado 24 de enero informa que estará con algo de nubes con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 29%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Domingo 25 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

Lunes 26 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Martes 27 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9

Miércoles 28 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Jueves 29 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Viernes 30 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

Sábado 31 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11

