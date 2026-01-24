Sábado, 24 de Enero 2026

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 24 de enero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Monterrey

El clima en Monterrey para este sábado 24 de enero determina que estará con lluvia ligera con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 71%.

Según se informó, el clima presenta un 47% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Domingo 25 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 7

Lunes 26 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 12 y temperatura mínima de 3

Martes 27 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 13 y temperatura mínima de 3

Miércoles 28 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 9

Jueves 29 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 13 y temperatura mínima de 12

Viernes 30 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 13

Sábado 31 de enero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 13 y temperatura mínima de 9

