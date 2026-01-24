Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 24 de enero de 2026

El clima en Cancún para este sábado 24 de enero determina que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 21 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 63%.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Domingo 25 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Lunes 26 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22

Martes 27 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 20

Miércoles 28 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 19

Jueves 29 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

Viernes 30 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 19

Sábado 31 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 20

