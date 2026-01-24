Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 24 de enero de 2026

El clima en Cancún para este sábado 24 de enero determina que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 21 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 63%.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Domingo 25 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23Lunes 26 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22Martes 27 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 20Miércoles 28 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 19Jueves 29 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18Viernes 30 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 19Sábado 31 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 20Clima en El Salto Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en Tonalá Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta