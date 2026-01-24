Sábado, 24 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE México

México |

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 24 de enero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Cancún

Por: Redacción web .

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 24 de enero de 2026

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 24 de enero de 2026

El clima en Cancún para este sábado 24 de enero determina que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 21 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 63%.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Domingo 25 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Lunes 26 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22

Martes 27 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 20

Miércoles 28 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 19

Jueves 29 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

Viernes 30 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 19

Sábado 31 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 20

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en El Salto
Clima en Tapalpa
Clima en Guadalajara
Clima en Zapopan
Clima en Tonalá
Clima en Chapala
Clima en Monterrey
Clima en Tlaquepaque
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Ciudad de México
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Mazamitla
Clima en Puerto Vallarta

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones