Este lunes 27 de octubre, la gobernadora de Morelos, Margarita Gonzales Saravia confirmó el fallecimiento del doctor Juan Salgado Brito, quien fuera el secretario de gobierno de esa entidad desde el inicio de la presente administración.

Desde el municipio de Atlatlahuacán, donde se realiza la Mesa de coordinación para la construcción de la Paz en Morelos, la gobernadora pidió un minuto de silencio y resaltó que el legado de Salgado Brito fue la confianza en el diálogo y la construcción colectiva. Así también expresó sus condolencias a la familia del doctor, así como a todas las personas que compartieron con él, el sueño de un Morelos más justo y solidario.

¿De qué falleció Juan Salgado Brito?

Ha trascendido de manera extraoficial que su deceso fue producto de un paro cardiaco, tras un tratamiento por una afección pulmonar.

Desde hace tres semanas, el doctor en derecho evidenció problemas en el pecho, según se informa este lunes. Durante su última conferencia de prensa, junto con el secretario de seguridad y protección ciudadana, Miguel Ángel, Urrutia, Salgado Brito tosió en varias ocasiones y al término confío al corresponsal del medio mexicano El Universal, que tenía una afección en el pecho que estaba haciendo tratada de lo mismo.

Trascendió que el fallecimiento del secretario de gobierno del estado de Morelos ocurrió anoche derivado de un paro cardiorrespiratorio.

