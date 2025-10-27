El Altar de Muertos también es para las mascotas; mira las ofrendas más tiernas

México es uno de los países en el mundo donde se honra y se conmemora a las y los fieles difuntos en el festejo del Día de Muertos. Con la llegada del 2 de noviembre, muchas familias mexicanas construyen el tradicional Altar de Muertos para sus amigos, familiares y hasta mascotas que alguna vez amaron.

Quienes preparan la ofrenda reúnen papel picado, cajas de cartón, dulces, velas, espejos, fotografías de sus difuntos, flores de cempasúchil y los alimentos que más disfrutaban aquellos seres en vida.

En los últimos años, a través de redes sociales han circulado imágenes de imponentes y coloridos altares construidos en diferentes partes de México, los cuales ostentan flores de cempasúchil, deliciosa comida, mil colores, incienso, fotografías y más artículos que forman un banquete para quienes ya no están.

También circulan fotografías de sencillas ofrendas que se organizan en comedores, burós, mesas de centro y hasta en cubículos de oficina, mismas que son realizadas con mucho amor y respeto para las personas y seres que se han adelantado en el camino.

Altares para mascotas fallecidas

Las ofrendas de Día de Muertos que han ocasionado más ternura y mayor empatía entre las y los usuarios de internet son aquellas que las personas preparan pensando en sus mascotas. En redes sociales circulan imágenes de altares para mascotas que han fallecido: aparecen con su fotografía, juguetes, correas, platos y premios para que también los animales que nos acompañaron por un breve momento en nuestras vidas puedan pasar el 2 de noviembre a visitarnos.

A continuación te compartimos algunos de los más lindos y enternecedores que ya circulan por redes sociales para que te inspires y también honres a tu mascota en esta fecha muy mexicana.

Este fue nuestro altar representativo para nuestros amados peludos que se adelantaron al puente del arcoiris y con quién nos hemos de volver a reunir. Gracias a quienes vinieron al @parquehundido este #DiaDeMuertos a dejar la Calaverita para los que aún están en nuestro refugio. pic.twitter.com/QgQCT4ITei— Alfredo Marquez T. (@Perrosenlacalle) November 1, 2021

Mi primer altar de muertos para mi mascota Gordita ����❤️���� pic.twitter.com/tlXmyPZfTf— Dansi09R (@RDansi09) October 22, 2025

Ofrendas para las mascotas fallecidas previo al Día de Muertos. X / @_KarenMontero_

Ofrendas para las mascotas fallecidas previo al Día de Muertos. X / @GiovaVivas

Ofrendas para las mascotas fallecidas previo al Día de Muertos. X / @Moyaliaga

Ofrendas para las mascotas fallecidas previo al Día de Muertos. X / @JudithAnnn

Ofrendas para las mascotas fallecidas previo al Día de Muertos. X / @GRamirezF_D12

