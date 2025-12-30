Con el fin de año a la vuelta de la esquina, miles de jubilados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) esperan con expectativa su próximo depósito de pensión , un ingreso clave para comenzar 2026 con estabilidad y afrontar la tradicional cuesta de enero.

Ambas instituciones cuentan con calendarios oficiales de pago que permiten a los beneficiarios anticipar fechas, planificar sus gastos y mantener un mejor control de sus finanzas personales.

Ambas instituciones manejan esquemas distintos: el IMSS realiza los depósitos al inicio de cada mes, mientras que el ISSSTE los adelanta un día antes de que inicie el nuevo periodo. Esta diferencia es importante para evitar confusiones entre los derechohabientes.

Calendario del IMSS 2026

Para el IMSS, el pago correspondiente a enero 2026 se efectuará el vienes 2, ya que el día primero es festivo por Año Nuevo.

Los depósitos que se realizarán en el 2026 sobre la pensión IMSS son los siguientes:

Enero - Viernes 2

Febrero - Martes 3

Marzo - Lunes 2

Abril - Miércoles 1

Mayo - Lunes 4

Junio - Lunes 1

Julio - Miércoles 1

Agosto - Lunes 3

Septiembre - Martes 1

Octubre - Jueves 1

Noviembre - Lunes 2

Diciembre - Martes 1

IMSS

Calendario del ISSSTE 2026

El depósito más reciente fue el de diciembre, adelantado al 28 de noviembre. El siguiente corresponde a la pensión de enero de 2026, que será depositado el viernes 2 de enero, ya que el jueves primero de enero es día festivo por Año Nuevo; además, incluye la segunda parte del aguinaldo. El ISSSTE suele pagar al cierre del mes previo, en el último día hábil.

Enero - Viernes 2 de enero (incluye la segunda parte del aguinaldo)

Febrero - Viernes 30 enero

Marzo - Viernes 27 de febrero

Abril - Lunes 30 de marzo

Mayo - Viernes 30 de abril

Junio - Viernes 29 de mayo

Julio - Lunes 29 de junio

Agosto - Jueves 30 de julio

Septiembre - Viernes 28 de agosto

Octubre - Miércoles 30 de septiembre

Noviembre - Viernes 30 de octubre

Aguinaldo primera parte - primera quincena de noviembre

Diciembre - Lunes 30 de noviembre

De esta manera, tanto el IMSS como el ISSSTE reiteran su compromiso con el bienestar de los pensionados, quienes podrán recibir su último pago del año justo a tiempo para disfrutar las fiestas y compartir con sus seres queridos.

Aumentará pensión mínima del IMSS a más de 10 mil pesos en 2026

A partir de enero de 2026, la Pensión Mínima Garantizada del IMSS superará los 10 mil pesos mensuales, impulsada por el incremento del 13% en el salario mínimo general previsto para ese año.

El ajuste se basa en la política anual de actualización salarial, que sirve como referencia para el cálculo de las pensiones en México.

Asimismo, los pensionados que cotizaron bajo la Ley del Seguro Social de 1973 podrán acceder a las Asignaciones Familiares, un beneficio adicional que puede representar hasta un 45% extra del monto base, dependiendo del número de hijos, padres o pareja económica a su cargo.

¿Qué hacer si el depósito no llega?

Aunque los pagos suelen realizarse sin demoras, es recomendable verificar puntualmente la recepción del depósito. En caso de no haberlo recibido en la fecha indicada, es importante actuar de inmediato para resolver la situación.

En el caso del IMSS:

Vía telefónica: Llama al 800 623 23 23 y selecciona la opción 3 para atención a pensionados.

Presencial: Acude a la Subdelegación o Unidad de Medicina Familiar más cercana, donde podrás revisar el estado de tu pago y llenar una solicitud por pagos no cobrados.

En el caso del ISSSTE:

Presencialmente: Dirígete a un módulo de atención al derechohabiente, presenta tus datos y formaliza tu queja para que sea revisada por el área correspondiente.

En línea o por teléfono:

- Usa el Buzón Virtual de Atención a Derechohabientes.

- O comunícate al 55 4000 1000 para levantar tu reporte, el cual será canalizado para su pronta solución.

Planea tu visita al banco con tiempo, sobre todo si acostumbras retirar en ventanilla. Evita filas y contratiempos; recuerda que muchas personas reciben su pensión el mismo día.

EE