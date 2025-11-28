Frente frío 17 ya tiene fecha de llegada y será más intenso que los anteriores

Mientras los efectos del actual frente frío núm.16 azotan al país, el SMN anuncia la llegada tentativa del nuevo sistema frontal: el número 17. En esta nota te contamos todos los detalles.

De acuerdo con una especialista, este frente frío podría traer consigo fuertes lluvias y caída de nieve: “De hecho, el Frente Frío número 17, de acuerdo a lo que ahorita estamos teniendo con la modelación numérica, estaríamos esperando que ingrese el siguiente lunes (1 de diciembre) a lo que es la frontera norte de México ”.

Asimismo, la meteoróloga indicó que a lo anterior también se suma una gran humedad, bajas temperaturas y lluvias muy significativas, con "acumulados entre unos 25 a 30 mm en lo que es el norte de Chihuahua".

SMN advierte de riesgo de nevadas

A las condiciones ya descritas, el frente frío 17 podría traer una nueva masa de aire que generaría nevadas en las zonas altas del norte del país. “Viene acompañado, de acuerdo a lo que nos da la modelación numérica, vendría acompañado de una masa de aire ártico, que incluso podría ayudar a que habría probabilidad de caída de nieve o aguanieve en el norte chihuahuense".

A pesar del corto lapso de tiempo que ha acontecido desde el frente frío 16; el vaticinio del frente frío 17 es casi exacto. La experta enfatizó que "estamos a menos de siete días, los modelos de pronóstico tienen un alta fiabilidad, entonces es muy posible que el frente 17, sí tenga efectos sobre el norte de nuestro país”.

Con estas consideraciones, el SMN exhorta a la población a tomar las medidas pertinentes.

