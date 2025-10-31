Calendario de pagos de la Pensión Bienestar de noviembre 2025 (TENTATIVO)

La Secretaría del Bienestar se alista para realizar el último pago del año 2025 correspondiente a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores , beneficio que cada dos meses reciben millones de personas en todo el país.

Este depósito, programado para noviembre, marcará el cierre del calendario de apoyos económicos del presente año.

¿Cuándo inicia el pago de la Pensión Bienestar de noviembre?

Aunque el Gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum aún no ha publicado las fechas oficiales , se ha confirmado que los depósitos no iniciarán el 1 de noviembre, ya que ese día cae en sábado y las instituciones bancarias permanecerán cerradas.

De acuerdo con los primeros reportes, el pago de seis mil 200 pesos por beneficiario podría comenzar el lunes 3 de noviembre , iniciando con las personas cuyo apellido paterno comience con la letra A. No obstante, las autoridades no descartan ajustes o ligeros retrasos, como ha ocurrido en otras entregas del año.

Posible calendario de pagos por letra de noviembre 2025

A continuación se presenta el calendario tentativo de depósitos de la Pensión Bienestar noviembre 2025 , según el orden alfabético de los apellidos:

Lunes 3 de noviembre A

Martes 4 de noviembre B

Miércoles 5 de noviembre C

Jueves 6 de noviembre C

Viernes 7 de noviembre D, E, F

Lunes 10 de noviembre G

Martes 11 de noviembre G

Miércoles 12 de noviembre H, I, J, K

Jueves 13 de noviembre L

Viernes 14 de noviembre M

Martes 18 de noviembre M

Miércoles 19 de noviembre N, Ñ, O

Jueves 20 de noviembre P, Q

Viernes 21 de noviembre R

Lunes 24 de noviembre R

Martes 25 de noviembre S

Miércoles 26 de noviembre T, U, V

Jueves 27 de noviembre W, X, Y, Z

¿Qué deben considerar los beneficiarios de la Pensión de Bienestar?

La Secretaría del Bienestar recomienda a las personas adultas mayores verificar la fecha exacta que les corresponde, según la inicial de su primer apellido y consultar únicamente los canales oficiales para evitar fraudes o desinformación.

Además, se recuerda que los depósitos se realizan de forma gradual y directa en la Tarjeta del Bienestar, por lo que no es necesario acudir a bancos o módulos antes de la fecha programada.

Con este pago de noviembre, el Gobierno federal concluirá el programa de pensiones 2025, reafirmando su compromiso con el apoyo económico y la inclusión social de las personas mayores.

