Pensión IMSS: ¿Aguinaldo llegará antes del Buen Fin 2025?

Los pensionados del IMSS ya pueden marcar en su calendario las fechas oficiales para recibir su aguinaldo 2025. Este ingreso extra, esperado cada fin de año, representa un importante apoyo económico para millones de adultos mayores en todo el país.

Aguinaldo IMSS 2025: pago confirmado antes del Buen Fin

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha confirmado que el pago del aguinaldo para sus pensionados se realizará el lunes 3 de noviembre de 2025, justo antes del arranque del Buen Fin que se realizará del 13 al 17 de noviembre.

Esto significa que quienes reciben su pensión bajo el régimen anterior a la reforma de 1997 podrán disponer de su dinero con anticipación para aprovechar las ofertas y promociones del evento comercial más grande del año.

El monto del aguinaldo equivale a una mensualidad de la pensión y se depositará junto con el pago regular correspondiente a noviembre. Este beneficio aplica únicamente para quienes se jubilaron bajo la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, ya sea por cesantía en edad avanzada o por vejez.

Por otro lado, los pensionados bajo el régimen actual, es decir, quienes se retiraron con la ley de 1997 en adelante, no reciben esta prestación anual.

Pagos mensuales de pensión: octubre 2025

Además del aguinaldo, las pensiones mensuales mantienen su calendario habitual:

IMSS: deposita el primer día hábil de cada mes; por lo tanto, el pago de noviembre se realizará el lunes 3 de noviembre de 2025.

¿Qué hacer si el pago no se refleja?

Si el depósito de la pensión o del aguinaldo no aparece en la cuenta bancaria, es fundamental actuar de inmediato.

IMSS: comunicarse al 800 623 2323 (opción 3) o acudir a la subdelegación más cercana.

Realizar este reporte oportunamente garantiza que los pensionados puedan recibir sin contratiempos los recursos que les corresponden.

Los beneficiarios del IMSS recibirán su aguinaldo justo antes del Buen Fin 2025, una excelente oportunidad para aprovechar los descuentos y adelantar las compras de temporada.

