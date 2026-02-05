Pensión de viudez IMSS: estas son las personas que la pueden solicitar en febrero 2026

En México, la Pensión de Viudez del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es un derecho que puede solicitar el cónyuge de una persona asegurada o pensionada que haya fallecido, con el objetivo de garantizar que las familias de los difuntos mantengan este ingreso económico.

De acuerdo con los lineamientos del programa, en 2026 el pago equivale al 90% del monto de la pensión que correspondía a la persona fallecida ; es decir, el cálculo se realiza con base en la cantidad que ya recibía o que habría recibido.

No obstante, el monto final puede variar dependiendo del régimen bajo el cual se haya cotizado. Además, para acceder a este beneficio, la persona fallecida debió haber cotizado al menos 150 semanas, salvo que hubiera recibido una pensión por incapacidad permanente total con una duración no mayor a cinco años.

¿Quiénes pueden solicitar este pago?

La Pensión de Viudez se otorga a la esposa o esposo del pensionado fallecido en los seguros de Riesgos de Trabajo, Invalidez, Retiro, Cesantía en Edad Avanzada o Vejez. En ausencia de cónyuge, la concubina o el concubinario también pueden reclamar el pago.

En este último caso, la pareja del difunto deberá comprobar que vivió con él o ella como si fuera su cónyuge durante los cinco años inmediatos anteriores a su fallecimiento , o bien, que procrearon o adoptaron hijos en común.

Los esposos o esposas únicamente deberán acreditar el vínculo matrimonial con documentos que respalden una duración mínima de seis meses antes del fallecimiento.

La lista completa de documentos necesarios puede consultarse en el sitio oficial del IMSS: www.imss.gob.mx.

Cabe señalar que, si al morir la persona asegurada tenía varias concubinas o concubinarios, ninguno tendrá derecho a la pensión.

La pensión es de carácter vitalicio, lo que significa que puede pagarse durante toda la vida de la persona beneficiaria; sin embargo, existen situaciones en las que el derecho puede perderse.

¿Por qué se puede perder la Pensión de Viudez?

El pago puede suspenderse o cancelarse si la persona beneficiaria cambia su estado civil, es decir, si contrae matrimonio nuevamente o inicia una relación de concubinato.

¿Cómo se calcula la pensión?

Una vez identificado el monto mensual que recibía o habría recibido la persona fallecida, este se multiplica por 0.90.

Por ejemplo, si la persona tenía derecho a una pensión de 10 mil pesos mensuales, la Pensión de Viudez sería:

$10 mil x 0.90 = 9 mil pesos mensuales

La Pensión de Viudez del IMSS representa un apoyo económico clave para quienes pierden a su pareja, al garantizar la continuidad de un ingreso mensual. Conocer los requisitos, el monto y las condiciones para conservar este beneficio permite a las personas beneficiarias realizar el trámite de forma adecuada y evitar la pérdida de un derecho fundamental. Ante cualquier duda, se recomienda consultar directamente la información oficial del IMSS o acudir a sus módulos de atención.

