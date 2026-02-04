Miércoles, 04 de Febrero 2026

¡Anótale! Una pizza Little Caesars a solo 20 pesos sólo este único día

La cadena se une al festejo del Día Mundial de la Pizza; conoce la promoción y en dónde aplica
 

Por: Elsy Angélica Elizondo

Este platillo es ideal para disfrutar en familia, con amigos o en pareja. ESPECIAL

Con motivo del Día Mundial de la Pizza, que se celebra cada 9 de febrero y fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2017, varias cadenas ofrecen promociones especiales. Entre ellas, Little Caesars destaca con su oferta: todas sus pizzas de queso estarán a 20 pesos, la cual sólo será válida al adquirir cualquiera de estas opciones: 

  • 3 Meat Treat (pepperoni, salchicha italiana y tocino) 
  • Hula Hawaiian (jamón y piña) 

La promoción es válida en todas sus sucursales en México.

Así, Little Caesars se une a la celebración de este icónico platillo, ideal para disfrutar en familia, con amigos o en pareja el próximo 9 de febrero. 

México se consolida como el segundo mayor consumidor de pizza a nivel mundial 

La pizza, originaria de Nápoles, Italia, es uno de los platillos más populares en todo el mundo y México no es la excepción, pues ha demostrado ser uno de los más robustos a nivel internacional. 

Según datos recientes de la industria y reportes de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, en el país se consumen cerca de 120 millones de pizzas al año

Esta cifra posiciona a México como el segundo mercado más importante para cadenas como Little Caesars, superado únicamente por Estados Unidos. 

Este volumen masivo de consumo es el factor clave que permite a la franquicia sostener estrategias de precios bajos y promociones de alto impacto como la de los 20 pesos, apostando por la venta por volumen más que por el margen unitario. 

