Con motivo del Día Mundial de la Pizza , que se celebra cada 9 de febrero y fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2017, varias cadenas ofrecen promociones especiales. Entre ellas, Little Caesars destaca con su oferta: todas sus pizzas de queso estarán a 20 pesos , la cual sólo será válida al adquirir cualquiera de estas opciones:

3 Meat Treat (pepperoni, salchicha italiana y tocino)

(pepperoni, salchicha italiana y tocino) Hula Hawaiian (jamón y piña)

La promoción es válida en todas sus sucursales en México.

Así, Little Caesars se une a la celebración de este icónico platillo, ideal para disfrutar en familia, con amigos o en pareja el próximo 9 de febrero.

México se consolida como el segundo mayor consumidor de pizza a nivel mundial

La pizza, originaria de Nápoles, Italia, es uno de los platillos más populares en todo el mundo y México no es la excepción, pues ha demostrado ser uno de los más robustos a nivel internacional.

Según datos recientes de la industria y reportes de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, en el país se consumen cerca de 120 millones de pizzas al año.

Esta cifra posiciona a México como el segundo mercado más importante para cadenas como Little Caesars, superado únicamente por Estados Unidos.

Este volumen masivo de consumo es el factor clave que permite a la franquicia sostener estrategias de precios bajos y promociones de alto impacto como la de los 20 pesos, apostando por la venta por volumen más que por el margen unitario.

