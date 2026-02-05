Prevén multas por pasear el perro si no cumples estos requisitos; ¿cuáles son y cuánto deberás pagar?

La Ciudad de México regula el comportamiento ciudadano principalmente a través del Código de convivencia ciudadana cuyo objetivo es fomentar el respeto, la sana convivencia y el orden público. Lo que también incluye medidas con respecto a las mascotas; como lay ley que obliga a los dueños a pasear a sus perros con correa en vía pública, y quien no acate esta norma será sancionado, así lo establece el Congreso de la CDMX.

El artículo 30 de la Ley de Protección de Animales de la Ciudad de México establece que:

" Toda persona propietaria, poseedora o encargada de un perro está obligado a colocarle una

correa al transitar con él en la vía pública. Otras mascotas deberán transitar sujetadas o transportadas

apropiadamente de acuerdo a su especie. Los propietarios de cualquier animal tienen la responsabilidad

de los daños que le ocasione a terceros y de los perjuicios que ocasione, si lo abandona o permite que

transiten libremente en la vía pública."

"Las indemnizaciones correspondientes serán exigidas mediante el procedimiento que señalen las leyes

aplicables, pero la o el responsable podrá además ser sancionado administrativamente en los términos de

este ordenamiento" .

¿Cuáles son las sanciones y cuánto deberás pagar?

De acuerdo con el Artículo 66 de la Ley de Protección Animal “serán sancionadas a juicio de las autoridades competentes con multa de 21 a 30 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente”.

Por lo tanto la multa económica, tomando en cuenta el valor en 2026 de la UMA diaria que es 117.31 pesos, sería de dos mil 463.51 a tres mil 519.3 pesos.

También se penaliza con “arresto inconmutable de 24 a 36 horas, según la gravedad de la falta, la intención con la cual ésta fue cometida y las consecuencias a que haya dado lugar” . Si el perro genera daños la ley puede ejercer sanciones más severas.

“Cuando las sanciones sean de la competencia de las Delegaciones o de la Secretaría de Salud, la sanción consistirá solamente en multa”.

En casos donde la falta no presente reincidentes el juez cívico puede permitir al infractor que realizar trabajo comunitario en lugar de pagar la multa o ser arrestado por horas.

