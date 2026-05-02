Sábado, 02 de Mayo 2026

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Estas salchichas no contienen lo que prometen en su etiqueta, algunas superan niveles permitidos, según estudio de Profeco

El estudio también identificó inconsistencias en la información nutrimental de varias marcas

Por: Elsy Angélica Elizondo

La Procuraduría Federal del Consumidor sugiere moderar su consumo, especialmente en personas con hipertensión, debido a su alto contenido de sodio. PROFECO

La Procuraduría Federal del Consumidor sugiere moderar su consumo, especialmente en personas con hipertensión, debido a su alto contenido de sodio. PROFECO

Originadas hace más de cuatro mil años en la antigua Mesopotamia, las salchichas se han consolidado como uno de los embutidos más consumidos en México gracias a su bajo costo y facilidad de preparación. 

Aunque existe una norma que indica que deben contener al menos 60% de carne de res o cerdo, el mercado ha cambiado y hoy predominan opciones elaboradas con pollo y pavo. 

Exceso de nitritos en algunas marcas 

Sin importar si son tipo Viena, Frankfurt o coctel, todas las salchichas parten de una mezcla de carne procesada, agua —que puede representar hasta el 70% del producto— y aditivos como almidones, fosfatos y nitritos. Estos últimos son utilizados para conservar el color rosado característico. 

Un análisis de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) evaluó 37 productos y detectó que algunos superan los niveles permitidos de nitritos:

  • Bafar, salchicha Viena: 161.5 mg/kg
  • Parma Sabori, salchicha con pavo: 207.0 mg/kg
  • Bafar, salchicha Frankfurt: 160.3 mg/kg

Etiquetas con datos engañosos 

El estudio también identificó inconsistencias en la información nutrimental de varias marcas, que declaran más proteína o grasa de la que realmente contienen:

  • Bafar, salchicha Viena declara 6 g de proteína y contiene 4.8 g
  • Capistrano Clásica declara 10.04 g de proteína y contiene 6.1 g
  • Capistrano Clásica declara 11.40 g de grasa y contiene 4.6 g
  • Bernia salchicha de pavo declara 12.2 g de proteína y contiene 10.3 g
  • Bafar para hot dog declara 8 g de proteína y contiene 6 g
  • Obertal para desayuno declara 18 g de proteína y contiene 16.1 g

Además, algunas marcas destacan ingredientes como el pavo en su empaque, pese a que su proporción real es mínima. 

Profeco pide moderar consumo 

A pesar de que los productos cumplieron con estándares sanitarios y contenido neto, la Profeco recomienda revisar etiquetas, fechas de caducidad y evitar romper la cadena de frío. También sugiere moderar su consumo, especialmente en personas con hipertensión, debido a su alto contenido de sodio. 

Con información de Profeco.

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