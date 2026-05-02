Originadas hace más de cuatro mil años en la antigua Mesopotamia, las salchichas se han consolidado como uno de los embutidos más consumidos en México gracias a su bajo costo y facilidad de preparación.

Aunque existe una norma que indica que deben contener al menos 60% de carne de res o cerdo, el mercado ha cambiado y hoy predominan opciones elaboradas con pollo y pavo.

Exceso de nitritos en algunas marcas

Sin importar si son tipo Viena, Frankfurt o coctel, todas las salchichas parten de una mezcla de carne procesada, agua —que puede representar hasta el 70% del producto— y aditivos como almidones, fosfatos y nitritos. Estos últimos son utilizados para conservar el color rosado característico.

Un análisis de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) evaluó 37 productos y detectó que algunos superan los niveles permitidos de nitritos:

Bafar, salchicha Viena: 161.5 mg/kg

161.5 mg/kg Parma Sabori, salchicha con pavo: 207.0 mg/kg

207.0 mg/kg Bafar, salchicha Frankfurt: 160.3 mg/kg

Etiquetas con datos engañosos

El estudio también identificó inconsistencias en la información nutrimental de varias marcas, que declaran más proteína o grasa de la que realmente contienen:

Bafar, salchicha Viena declara 6 g de proteína y contiene 4.8 g

declara 6 g de proteína y contiene 4.8 g Capistrano Clásica declara 10.04 g de proteína y contiene 6.1 g

10.04 g de proteína y contiene 6.1 g Capistrano Clásica declara 11.40 g de grasa y contiene 4.6 g

11.40 g de grasa y contiene 4.6 g Bernia salchicha de pavo declara 12.2 g de proteína y contiene 10.3 g

declara 12.2 g de proteína y contiene 10.3 g Bafar para hot dog declara 8 g de proteína y contiene 6 g

declara 8 g de proteína y contiene 6 g Obertal para desayuno declara 18 g de proteína y contiene 16.1 g

Además, algunas marcas destacan ingredientes como el pavo en su empaque, pese a que su proporción real es mínima.

Profeco pide moderar consumo

A pesar de que los productos cumplieron con estándares sanitarios y contenido neto, la Profeco recomienda revisar etiquetas, fechas de caducidad y evitar romper la cadena de frío. También sugiere moderar su consumo, especialmente en personas con hipertensión, debido a su alto contenido de sodio.

Con información de Profeco.

EE