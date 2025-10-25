Sábado, 25 de Octubre 2025

Pensión Bienestar: pagos de noviembre serán para beneficiarios de estos programas

La dispersión se realiza de manera escalonada y en orden alfabético, con el fin de garantizar una entrega ordenada y segura a través de la Tarjeta del Bienestar

Por: Oralia López

Millones de personas en México esperan el próximo depósito de la Pensión Bienestar, correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de 2025. ESPECIAL / CANVA

Millones de personas en México esperan el próximo depósito de la Pensión Bienestar, correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de 2025. Este apoyo económico es una de las principales estrategias del Gobierno de México para mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables, y llegará una vez más a los beneficiarios de tres programas: Personas Adultas Mayores, Personas con Discapacidad y Mujeres Bienestar.

De acuerdo con el calendario estimado, los pagos del último bimestre de 2025 podrían iniciar el lunes 3 de noviembre de 2025, aunque la Secretaría del Bienestar aún no ha confirmado la fecha exacta. La dispersión se realiza de manera escalonada y en orden alfabético, con el fin de garantizar una entrega ordenada y segura a través de la Tarjeta del Bienestar.

Programas que recibirán pago en noviembre 2025

Estos grupos forman parte de los programas que recibirán el depósito del último bimestre del año:

  • Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: entrega 6 mil 200 pesos bimestrales.
  • Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: entrega 3 mil 200 pesos bimestrales.
  • Pensión Mujeres Bienestar: entrega 3 mil pesos bimestrales.

Calendario tentativo de pagos de Noviembre 2025

Aunque las fechas oficiales se darán a conocer más adelante, se prevé que el pago del bimestre noviembre-diciembre se realice conforme al siguiente orden:

  • Letra A: Lunes 3 de noviembre
  • Letra B: Martes 4 de noviembre
  • Letra C: Miércoles 5 y jueves 6 de noviembre
  • Letras D, E, F: Viernes 7 de noviembre
  • Letra G: Lunes 10 y martes 11 de noviembre
  • Letras H, I, J, K: Miércoles 12 de noviembre
  • Letra L: Jueves 13 de noviembre
  • Letra M: Viernes 14 de noviembre
  • Letras N, Ñ, O: Martes 18 de noviembre
  • Letras P, Q: Miércoles 19 de noviembre
  • Letra R: Jueves 20 y viernes 21 de noviembre
  • Letra S: Lunes 24 de noviembre
  • Letras T, U, V: Martes 25 de noviembre
  • Letras W, X, Y, Z: Miércoles 26 de noviembre

Cómo registrarse para recibir la Pensión Bienestar

Las personas interesadas en incorporarse a cualquiera de los tres programas pueden acudir a los Módulos del Bienestar con la siguiente documentación:

  • Identificación oficial vigente.
  • CURP en impresión reciente.
  • Acta de nacimiento.
  • Comprobante de domicilio (no mayor a seis meses).
  • Teléfono de contacto.

En el caso de la Pensión para Personas con Discapacidad, se requiere un certificado médico expedido por una institución pública de salud.

También se puede designar a un auxiliar para realizar el trámite en nombre del beneficiario, siempre y cuando presente los mismos documentos.

Para conocer el calendario oficial de pagos de noviembre 2025, se recomienda consultar los canales oficiales de la Secretaría del Bienestar o los anuncios de su titular, Ariadna Montiel, donde se publican las fechas exactas y las actualizaciones sobre los programas sociales.

