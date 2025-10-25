Pensión Bienestar: pagos de noviembre serán para beneficiarios de estos programas

Millones de personas en México esperan el próximo depósito de la Pensión Bienestar, correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de 2025. Este apoyo económico es una de las principales estrategias del Gobierno de México para mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables, y llegará una vez más a los beneficiarios de tres programas: Personas Adultas Mayores, Personas con Discapacidad y Mujeres Bienestar.

De acuerdo con el calendario estimado, los pagos del último bimestre de 2025 podrían iniciar el lunes 3 de noviembre de 2025, aunque la Secretaría del Bienestar aún no ha confirmado la fecha exacta. La dispersión se realiza de manera escalonada y en orden alfabético, con el fin de garantizar una entrega ordenada y segura a través de la Tarjeta del Bienestar.

Programas que recibirán pago en noviembre 2025

Estos grupos forman parte de los programas que recibirán el depósito del último bimestre del año:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: entrega 6 mil 200 pesos bimestrales.

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: entrega 3 mil 200 pesos bimestrales.

Pensión Mujeres Bienestar: entrega 3 mil pesos bimestrales.

Calendario tentativo de pagos de Noviembre 2025

Aunque las fechas oficiales se darán a conocer más adelante, se prevé que el pago del bimestre noviembre-diciembre se realice conforme al siguiente orden:

Letra A: Lunes 3 de noviembre

Letra B: Martes 4 de noviembre

Letra C: Miércoles 5 y jueves 6 de noviembre

Letras D, E, F: Viernes 7 de noviembre

Letra G: Lunes 10 y martes 11 de noviembre

Letras H, I, J, K: Miércoles 12 de noviembre

Letra L: Jueves 13 de noviembre

Letra M: Viernes 14 de noviembre

Letras N, Ñ, O: Martes 18 de noviembre

Letras P, Q: Miércoles 19 de noviembre

Letra R: Jueves 20 y viernes 21 de noviembre

Letra S: Lunes 24 de noviembre

Letras T, U, V: Martes 25 de noviembre

Letras W, X, Y, Z: Miércoles 26 de noviembre

Cómo registrarse para recibir la Pensión Bienestar

Las personas interesadas en incorporarse a cualquiera de los tres programas pueden acudir a los Módulos del Bienestar con la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente.

CURP en impresión reciente.

Acta de nacimiento.

Comprobante de domicilio (no mayor a seis meses).

Teléfono de contacto.

En el caso de la Pensión para Personas con Discapacidad, se requiere un certificado médico expedido por una institución pública de salud.

También se puede designar a un auxiliar para realizar el trámite en nombre del beneficiario, siempre y cuando presente los mismos documentos.

Para conocer el calendario oficial de pagos de noviembre 2025, se recomienda consultar los canales oficiales de la Secretaría del Bienestar o los anuncios de su titular, Ariadna Montiel, donde se publican las fechas exactas y las actualizaciones sobre los programas sociales.

