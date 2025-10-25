Pensión Bienestar: pagos de noviembre serán para beneficiarios de estos programas

Millones de personas en México esperan el próximo depósito de la Pensión Bienestar, correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de 2025. Este apoyo económico es una de las principales estrategias del Gobierno de México para mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables, y llegará una vez más a los beneficiarios de tres programas: Personas Adultas Mayores, Personas con Discapacidad y Mujeres Bienestar.De acuerdo con el calendario estimado, los pagos del último bimestre de 2025 podrían iniciar el lunes 3 de noviembre de 2025, aunque la Secretaría del Bienestar aún no ha confirmado la fecha exacta. La dispersión se realiza de manera escalonada y en orden alfabético, con el fin de garantizar una entrega ordenada y segura a través de la Tarjeta del Bienestar.Estos grupos forman parte de los programas que recibirán el depósito del último bimestre del año:Aunque las fechas oficiales se darán a conocer más adelante, se prevé que el pago del bimestre noviembre-diciembre se realice conforme al siguiente orden:Las personas interesadas en incorporarse a cualquiera de los tres programas pueden acudir a los Módulos del Bienestar con la siguiente documentación:En el caso de la Pensión para Personas con Discapacidad, se requiere un certificado médico expedido por una institución pública de salud.También se puede designar a un auxiliar para realizar el trámite en nombre del beneficiario, siempre y cuando presente los mismos documentos.Para conocer el calendario oficial de pagos de noviembre 2025, se recomienda consultar los canales oficiales de la Secretaría del Bienestar o los anuncios de su titular, Ariadna Montiel, donde se publican las fechas exactas y las actualizaciones sobre los programas sociales.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF