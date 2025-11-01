Pensión Bienestar: ¿habrá pago del dinero en noviembre 2025?

La Pensión Bienestar 2025 realizó su último depósito el pasado mes de septiembre, por lo que muchos beneficiarios se preguntan si en noviembre recibirán nuevamente su apoyo económico. Aunque la Secretaría del Bienestar aún no publica el calendario oficial, todo indica que sí habrá una última dispersión del año, correspondiente al bimestre noviembre-diciembre.

El pago de septiembre incluyó el recurso de octubre, motivo por el cual no se entregó dinero durante el mes pasado. De acuerdo con la programación bimestral, el siguiente depósito será el último del año y llegará antes del cierre de 2025.

¿Por qué no hubo pago en octubre 2025?

La Secretaría del Bienestar no realizó depósitos en octubre porque el monto de ese mes se cubrió junto con el pago de septiembre. Es decir, el bimestre septiembre-octubre quedó liquidado en el primer mes.

Siguiendo esa lógica, el próximo depósito será en el presente noviembre, correspondiente al periodo noviembre-diciembre, con lo que se completará el sexto y último pago del año.

Fechas tentativas del próximo pago de la Pensión Bienestar 2025

Aunque el calendario oficial aún no se da a conocer, s e prevé que los depósitos comiencen en los primeros días de noviembre, justo antes de la temporada navideña. Como en ocasiones anteriores, el proceso se organizará por orden alfabético del apellido paterno, iniciando con las letras A, B, C, D y E.

Montos actualizados de la Pensión Bienestar 2025

Los apoyos se mantienen sin cambios para este último bimestre del año:

Adultos Mayores: 6 mil 200 pesos

Personas con Discapacidad: 3 mil 200 pesos

Mujeres Bienestar: 3 mil pesos

Hasta el momento no se ha anunciado ningún incremento para 2026, aunque el Gobierno Federal suele actualizar los montos al inicio de cada año.

¿Cómo consultar el calendario oficial de pagos?

El depósito correspondiente a noviembre-diciembre será uno de los más esperados, ya que permitirá a millones de familias cubrir gastos básicos durante las fiestas de fin de año.

Para conocer la fecha exacta del pago, se recomienda seguir las redes sociales y portales oficiales de la Secretaría del Bienestar, así como acudir directamente a los módulos de atención de cada localidad. Usualmente, las fechas se publican a principios del mes, por lo que se espera que el anuncio se realice alrededor del 3 de noviembre, considerando que el 1 y 2 de noviembre caen en fin de semana.

OF