Hoy No Circula Sabatino este 1 de noviembre en CDMX

Este sábado, el programa Hoy No Circula, diseñado para reducir y regular la contaminación generada por los autos, aplica restricciones a los siguientes:

Autos con holograma 1, terminación de placa impar (1, 3, 5, 7 y 9).

Todos los carros con holograma 2.

Placas foráneas.

Como todos los días, están exentos los vehículos de emergencia, el transporte público, los autos eléctricos o híbridos con holograma cero o doble cero, las motocicletas y los automóviles con placas para personas con discapacidad.

El programa Hoy No Circula se aplica de las 5:00 a las 22:00 horas en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Calidad del aire en la Ciudad de México

Esta mañana, la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México reportó un nivel aceptable en el índice Aire y Salud, con un riesgo moderado.

En su reporte de las 6:00 horas, la mayoría de las estaciones mostraban color verde (bueno), las excepciones eran La Merced, UAX.UAM Xochimilco y Santiago Acahualtepec, que se marcaban en amarillo (aceptable).

La Dirección de Monitoreo Atmosférico reporta cada hora la calidad del aire que se respira en el Valle de México, con la finalidad de prevenir a la población y tomar las decisiones pertinentes si la contaminación llega a ser un riesgo.