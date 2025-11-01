La CURP es un documento que se utiliza para realizar trámites en México. De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se trata de un código alfanumérico de 18 caracteres utilizado para identificar oficialmente a residentes y ciudadanos mexicanos, y todos tenemos uno diferente al de los demás.

En México, para la realización de la mayoría de los trámites oficiales, las personas deben presentar la Clave Única de Registro de Población (CURP), un documento que se puede obtener, descargar e imprimir gratis en Internet, en formato PDF, desde casa, en 2025, siguiendo estos fáciles pasos:

Entra a la página https://www.gob.mx/curp/

Verifica tus datos personales, nombre completo, fecha de nacimiento, estado y sexo. Completa los campos.

Valida el código Captcha.

Da click en Buscar .

. En pantalla aparecerán los Datos de comprobación, en los cuales podrás ver la CURP, documento que también podrás descargar en formato PDF.

Imprímela y listo, ya puedes usar tu CURP.

