Para este sábado 1 de noviembre del 2025, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México, se pronostica el ingreso de un nuevo frente frío, en este caso el número 12; asociado con una vaguada en altura y con las corrientes en chorro polar y subtropical. Dicho fenómeno ingresará sobre el norte y noreste del país, provocando chubascos con descargas eléctricas en Tamaulipas y Veracruz, así como lluvias aisladas en zonas de Nuevo León, propiciando un nuevo descenso de las temperaturas en estos tres estados.

A su vez, canales de baja presión sobre el occidente y centro del territorio nacional, en interacción con el aire húmedo proveniente del océano Pacífico, generarán intervalos de chubascos acompañados con descargas eléctricas en Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas; y lluvias aisladas en zonas de Nayarit, Jalisco, Morelos, Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo.

Con respecto a la posibilidad de lluvias, el ingreso de aire húmedo en el golfo de México y mar Caribe, originará lluvias aisladas en Veracruz, Puebla y zonas de Quintana Roo y Yucatán. En el resto del país, el pronóstico de precipitaciones se mantendrá bajo.

Pronóstico de lluvias general

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Tamaulipas, Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja y Totonaca), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

: Tamaulipas, Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja y Totonaca), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nuevo León, Veracruz (regiones Nautla, Capital, Las Montañas y Sotavento), Hidalgo (regiones Huasteca, Sierra Alta y Sierra Gorda), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán, Angelópolis y Valle de Atlixco-Matamoros), así como en zonas de Nayarit, Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas máximas y mínimas

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Chihuahua (suroeste), San Luis Potosí, Tamaulipas y Oaxaca.

de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Chihuahua (suroeste), San Luis Potosí, Tamaulipas y Oaxaca. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Por último, para la zona pacífico centro, se espera una mañana fresca, siendo fría en zonas altas, y con posibles heladas en zonas serranas del noreste de Michoacán. Por la tarde, el ambiente general va de cálido a caluroso, con temperaturas máximas que superan los 35°C en zonas centrales de Jalisco. Hay probabilidad de chubascos y lluvias aisladas con posibles descargas eléctricas en regiones de Colima, Michoacán, Nayarit y Jalisco. Las costas tendrán un oleaje en promedio de 1.5 a 2.5 metros de altura.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

