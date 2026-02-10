Pensión Bienestar: fecha tentativa en la que iniciaría el segundo pago de 2026

La Pensión Bienestar forma parte de los programas que benefician a millones de personas en situación vulnerable en México, debido a los pagos que se realizan de manera bimestral. Después del depósito correspondiente al periodo enero-febrero que se dio el mes pasado, las y los inscritos a este apoyo social ya se preparan para el siguiente pago, que corresponde a marzo-abril de 2026, y es el segundo del año.

Aunque todavía falta mucho tiempo y la Secretaría del Bienestar aún no ha confirmado de manera oficial el calendario de depósitos, con base en la organización de pagos de bimestres anteriores, se estima que podrían iniciar hasta el lunes 2 de marzo, para realizar depósitos a lo largo de toda esa semana.

¿Hay un calendario tentativo de pagos marzo 2026?

Para confirmar la fecha exacta del inicio de pagos del bimestre marzo-abril de 2026, se recomienda esperar la publicación del calendario oficial por parte de la Secretaría del Bienestar o su titular, Ariadna Montiel, a través de sus canales oficiales o durante "La Mañanera del Pueblo". En cuanto se dé a conocer información, se actualizará esta nota.

Cómo registrarse a la Pensión Bienestar 2026

Las personas que pueden registrarse en la Pensión Bienestar en este año 2026 son aquellos adultos mayores de 65 años; mujeres de 60 a 64 años que aún no alcanzan la edad para la pensión; y las personas con discapacidad.

La Secretaría del Bienestar dio a conocer ayer lunes que se abrirá un nuevo periodo de registro para adultos mayores y mujeres del 16 al 22 de febrero, con el fin de que más beneficiarios puedan acceder a estos apoyos.

El registro será de lunes a domingo, entre las 10:00 y las 16:00 horas, en los módulos de atención distribuidos en todo el país. La atención seguirá un calendario basado en la letra inicial del primer apellido para mantener un flujo ordenado de solicitantes, así como se hace para la dispersión de los apoyos.

Quienes no puedan acudir por sus propios medios hasta un módulo del Bienestar tendrán la opción de solicitar una visita a su domicilio en la página www.gob.mx/bienestar, donde también podrán consultar la ubicación exacta del punto de atención más cercano.

Requisitos para registrarse en la Pensión Bienestar 2026

Quienes aún no reciben la Pensión Bienestar pueden acudir a los Módulos del Bienestar con la siguiente documentación.

Identificación oficial vigente

CURP reciente

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio (no mayor a seis meses)

Teléfono de contacto

En el caso de la Pensión para Personas con Discapacidad, certificado médico de una institución pública

Los adultos mayores y personas con discapacidad pueden designar a un auxiliar para realizar el trámite en su nombre

Estas personas de nuevo ingreso tendrán que estar atentas sobre cuándo sería su primer pago, ya que es probable que no lo reciban en marzo, sino después, pero para ello, es importante que consulten los medios oficiales para evitar confusiones o caer en rumores.

Calendario de registro a la Pensión Bienestar en febrero 2026

Letras | Fecha

A, B, C | Lunes 16

D, E, F, G, H | Martes 17

I, J, K, L, M | Miércoles 18

N, Ñ, O, P, Q, R | Jueves 19

S, T, U, V, W, X, Y, Z | Viernes 20

Todas las letras | Sábado 21 y domingo 22

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF