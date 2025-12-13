¿Qué hacer si te encuentras un "vecino silvestre" en vacaciones?

Si durante las próximas fiestas vas a salir de vacaciones a lugares donde la belleza natural incluye la presencia de fauna, es importante mantener las medidas adecuadas para cuidar de los animales. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) lanzó la campaña informativa "Vecinos Silvestres" que busca explicar que la coexistencia con especies silvestres urbanas es posible si se actúa con respeto.El objetivo de la dependencia federal, de acuerdo con un comunicado, es promover la convivencia responsable en la ciudadanía con especies que aparecen, habitan o transitan en urbes, como tlacuaches, coyotes, tarántulas, mapaches y cacomixtles.Dichos animales forman parte de los ecosistemas locales y cumplen funciones importantes, como el control de plagas, la dispersión de semillas y el equilibrio de las comunidades naturales.Por ende, aunque no representan peligro para las personas, es necesario que se respete a estos ejemplares y, sobre todo, se evite el contacto directo con ellos."Vecinos Silvestres" va por concientizar a la población para que no dañe, persiga ni adopte como mascotas a estos ejemplares de fauna silvestre, ya que su captura puede afectar su salud, poner en riesgo a las personas y constituir una infracción a la normativa ambiental.En caso de encontrarse con algún ejemplar de fauna silvestre, estas son las medidas que se deben seguir de acuerdo con Profepa:Los animales que se encontrarán en dicha campaña son:La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente reiteró que es indispensable preservar la fauna silvestre, con la participación de población, autoridades y organizaciones.Además, subrayó que matar, capturar o retener fauna nativa es ilegal y genera desequilibrios ambientales: "la Profepa invita a la ciudadanía a ser parte de la conservación: nuestros vecinos silvestres no son una amenaza", agregó.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA