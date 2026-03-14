La Pensión Bienestar es uno de los programas sociales más importantes que otorga el Gobierno de México, a través de la Secretaría del Bienestar, con el objetivo de apoyar a algunos de los sectores más vulnerables del país. Este apoyo económico está dirigido a personas adultas mayores, mujeres mayores de 60 años y personas con discapacidad, con el propósito de contribuir a mejorar su calidad de vida y garantizar su acceso a la protección social.

No obstante, para este año, muchos beneficiarios se preguntan si habrá un pago doble en lo que resta de 2026 y en qué fechas podrían recibirlo.

El apoyo se entrega de manera bimestral mediante un depósito en una tarjeta bancaria. Esto permite que los beneficiarios puedan retirar el dinero en sucursales del Banco del Bienestar, en cajeros automáticos de otras instituciones o incluso utilizarlo en tiendas de autoservicio al pagar productos directamente en caja.

¿Habrá pago doble en 2026?

De acuerdo con la información oficial, no se tiene previsto un pago doble para lo que resta de 2026. El siguiente depósito está programado tentativamente para iniciar en mayo, siguiendo el calendario que organiza los pagos de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario.

Durante el mes de marzo se está entregando el dinero correspondiente al segundo bimestre del año.

¿De cuánto es el pago en los Programas del Bienestar?

Para este 2026, la Secretaría del Bienestar incrementó los montos de las pensiones en comparación con el año anterior. Los pagos actualizados por programa, vigentes hasta febrero y que se mantendrían para el siguiente bimestre, son los siguientes:

Personas adultas mayores: 6 mil 400 pesos cada dos meses

Personas con discapacidad: 3 mil 300 pesos bimestrales

Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos bimestrales

Para conocer más detalles sobre los pagos o resolver dudas, los beneficiarios pueden acudir a los Módulos de Bienestar o consultar los canales oficiales de la Secretaría del Bienestar.

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