Cinco de los cuerpos que han sido rescatados de fosas clandestinas en la comunidad de El Verde, Concordia , fueron identificados como parte del grupo de 10 trabajadores de la mina canadiense, Vizsla Silver Corp. que fueron privados de su libertad por un grupo armado la noche del 23 de enero pasado.

Pese a que el ejército y Guardia Nacional mantiene un cinturón de seguridad y restringido y el paso al Servicio Médico Forense, en el fraccionamiento Tellería, de la ciudad de Mazatlán, se conoce que familiares de cinco víctimas acudieron a identificarlos y a efectuar los trámites para la entrega de sus cadáver y traslados a sus lugares de origen.

A través de las redes sociales, sus familiares y la Cámara Minera de México dieron a conocer las identidades de los cinco trabajadores de la mina, encontrados en una fosa clandestina, son José Ángel Hernández Velez, de 38 años e Ignacio Aurelio Salazar Flores, de 37 años, ambos originarios del estado de Zacatecas.

También, se encuentran identificados, José Antonio Jiménez Nevárez, de 34 años, el ingeniero, Jesús Antonio de la O Valdez, de 30 años, originario del estado de Chihuahua y José Castañeda Hernández, de 35 años, originario de Taxco, Guerrero, sobre el resto del grupo de trabajadores mineros, no se tiene información.

La empresa canadiense, Vizsla Silver Corp divulgo un comunicado en el que resalta estar consternado por la localización de sus colegas del proyecto minero de Concordia, sin vida, sin precisar el número de víctimas, al ser notificada la empresa por familiares, de los trabajadores fallecidos.

Informó que la minera, esta impactada por la trágica pérdida de vidas humanas, por lo que se encuentran en la recuperación segura de los trabajadores que siguen en calidad de desaparecidos y en apoyar a todas las familias afectadas y a su gente durante este momento increíblemente difícil.

