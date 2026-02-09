Las personas que se registraron en diciembre de 2025 para recibir la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores o la Pensión Mujeres Bienestar ya tienen fecha para recoger su tarjeta del Banco del Bienestar: la entrega se realizará del 10 al 14 de febrero.

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, las y los nuevos beneficiarios recibirán un mensaje SMS en el número telefónico que proporcionaron al momento del registro. En ese mensaje se les informará la f echa, hora y lugar exacto donde deberán presentarse para recoger su tarjeta.

Quienes prefieran consultar la información por su cuenta pueden ingresar a la página www.gob.mx/bienestar

y, al ingresar su CURP, conocer los detalles de su cita.

Estas tarjetas permitirán recibir directamente el apoyo económico de los programas sociales del Gobierno de México, sin intermediarios.

¿De cuánto es el apoyo de la Pensión Bienestar?

Actualmente, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores otorga un apoyo bimestral de seis mil 400 pesos a quienes tienen 65 años o más, mientras que la Pensión Mujeres Bienestar brinda tres mil 100 pesos cada dos meses a mujeres de entre 60 y 64 años. Al cumplir 65, las beneficiarias son transferidas automáticamente al programa de Adultos Mayores.

Además, la Secretaría anunció que, del 16 al 22 de febrero, se abrirá un nuevo periodo de registro para quienes aún no se han incorporado. La atención será de lunes a domingo, de 10:00 a 16:00 horas, siguiendo un calendario por letra inicial del primer apellido.

Para registrarse se requiere identificación oficial, CURP actualizada, acta de nacimiento, comprobante de domicilio reciente y teléfono de contacto.

Con estas acciones, el Gobierno Federal busca ampliar la cobertura de los programas del Bienestar y asegurar que cada vez más personas mayores y mujeres puedan acceder a estos apoyos que garantizan una vida digna y con derechos.

