Las lágrimas no se contuvieron. Frente al altar levantado en memoria de las 24 víctimas del incendio en Waldo’s Hermosillo, ocurrido hace un mes, un hombre mayor llegó acompañado de dos músicos, tomó aire y dejó que la pena lo guiara.

Los primeros acordes de La tumba será el final, de Los Invasores de Nuevo León, rompieron el silencio de la tarde. Los transeúntes levantaron la mirada, sorprendidos por aquella melodía que parecía brotar desde el corazón mismo de la tragedia. Dos hombres cantaban en coro, rascando una vieja guitarra: “Nuestro amor es tan grande… como no habrá jamás…”, mientras uno de ellos se quebraba por completo.

Al término de las tres canciones de duelo, el hombre se agachó y alcanzó la fotografía de Jesús Ana María Cortés Ríos, una de las personas fallecidas el 1 de noviembre. La apretaba contra el pecho como si aún pudiera abrazarla. Su llanto silencioso, pero devastador, arrugó el alma de quienes observaban. En ese altar, la tragedia sigue viva; no es un recuerdo: es una herida abierta.

Ha pasado un mes, pero en el corazón de Hermosillo el tiempo parece detenido. El altar, frente a lo que queda de la tienda, se ha convertido en un punto de reflexión obligada. Muchos susurran que conocieron a una de las víctimas, otros dejan flores, veladoras y mensajes.

A nivel económico, la zona no ha logrado levantarse. Según la Unión de Comerciantes del Centro, las ventas se desplomaron 50%, lo que representa pérdidas superiores a 67.5 millones de pesos. Las tiendas más pequeñas han sido las más afectadas. Rubén López Peralta, presidente del gremio, señala que emprenderán acciones legales contra Waldo’s y contra quien resulte responsable, pendientes de los resultados de la Fiscalía.

Mientras tanto, la investigación avanza con 553 actos realizados, 150 dictámenes periciales, 148 entrevistas y 198 requerimientos a instituciones. Sin detenidos hasta ahora, la exigencia de justicia crece. Hermosillo aún respira humo de la tragedia, con veladoras encendidas y familias aferradas a los recuerdos de quienes murieron.

CT