Las personas que se registraron en abril para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar recibirán su tarjeta bancaria durante junio de 2026 , informó la titular de la Secretaría de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya.

El anuncio se realizó durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde se dieron a conocer tanto las fechas de entrega de tarjetas para nuevos beneficiarios como el calendario para una nueva etapa de incorporación a ambos programas sociales.

Cuándo será la entrega de tarjetas del Bienestar

De acuerdo con la funcionaria federal, la entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar se llevará a cabo del lunes 15 al domingo 21 de junio. Este proceso estará dirigido exclusivamente a las personas que realizaron su registro durante el mes de abril.

Cómo saber cuándo recoger mi tarjeta Bienestar

Para facilitar la organización de la entrega, cada beneficiario recibirá un mensaje de texto (SMS) en el número telefónico proporcionado durante su inscripción. En dicho mensaje se indicará la fecha, hora y módulo exacto al que deberá acudir para recoger su tarjeta.

Qué necesito para recoger mi tarjeta Bienestar

Las personas que acudan por su plástico deberán presentar identificación oficial vigente en original y copia, además del talón o comprobante de registro entregado al momento de su inscripción.

De cuánto es el apoyo de las pensiones

Actualmente, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores otorga un apoyo económico de seis mil 400 pesos de manera bimestral , mientras que la Pensión Mujeres Bienestar brinda un depósito de tres mil 100 pesos cada dos meses.

Abren nuevo registro para beneficiarios

Además de la entrega de tarjetas, la Secretaría de Bienestar anunció una nueva jornada de registro para quienes aún no forman parte de estos programas.

El trámite podrá realizarse del lunes 22 al domingo 28 de junio en los módulos de Bienestar, en un horario de 10:00 a 16:00 horas.

Para registrarse en la Pensión para Adultos Mayores es necesario tener 65 años o más. En el caso de la Pensión Mujeres Bienestar, las solicitantes deben tener entre 60 y 64 años de edad.

Los interesados deberán presentar CURP certificada, acta de nacimiento, comprobante de domicilio reciente, identificación oficial vigente y un número telefónico de contacto. Si se designa a una persona auxiliar para realizar trámites relacionados con el programa, esta deberá entregar la misma documentación.

¿Cómo realizar el trámite?

El proceso de incorporación consta de varios pasos. Primero, las personas deberán ubicar el módulo de Bienestar que les corresponda según su domicilio. Posteriormente, deberán entregar la documentación requerida y llenar la solicitud de inscripción.

Una vez concluido el registro, la Secretaría de Bienestar realizará la validación de los datos y notificará a los beneficiarios la fecha, hora y lugar donde podrán recoger su Tarjeta del Banco del Bienestar, generalmente mediante mensaje SMS o aviso oficial.

Para resolver dudas o solicitar información adicional, los interesados pueden comunicarse a la Línea del Bienestar al teléfono 800 639 42 64.

EE