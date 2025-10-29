Pemex: HR Ratings ratifica calificación tras apoyo del Gobierno

La agencia calificadora HR Ratings ratificó la nota de Petróleos Mexicanos (Pemex) en “HR AAA”, con perspectiva estable en la escala local de largo plazo, y mantuvo la calificación “HR+1” para corto plazo. En tanto, confirmó la nota “HR BBB+ (G)” en la escala global, mejorando su perspectiva de negativa a estable tanto para la empresa como para 29 de sus emisiones vigentes.

De acuerdo con la agencia, esta decisión refleja el respaldo recurrente del Gobierno federal, a través de aportaciones para el servicio de la deuda, inversiones de capital y reducciones fiscales, además de la relevancia estratégica de Pemex como fuente de ingresos para el país. HR Ratings precisó que la acción replica la reciente mejora aplicada a la calificación soberana de México, anunciada el 28 de octubre de 2025.

La firma recordó que Pemex cerró 2024 con una caída anual de 2.7% en ingresos totales, debido a menores exportaciones de crudo, que no fueron compensadas por el aumento en las ventas domésticas. No obstante, al segundo trimestre de 2025, la deuda total en pesos se redujo 5.7% frente al cierre de 2024, impulsada por el efecto cambiario, aunque en dólares registró un incremento de 1.2%, para ubicarse en 98.8 mil millones. En tanto, la deuda neta avanzó 0.5% hasta 93.7 mil millones de dólares.

En su revisión, HR Ratings proyectó un precio promedio de la Mezcla Mexicana de 62.02 dólares por barril en 2025, cifra 12.2% inferior al promedio de 2024, y un promedio de 58.83 dólares entre 2024 y 2026. Asimismo, estimó una producción promedio de crudo, incluyendo socios y condensados, de un millón 408 mil barriles diarios entre 2025 y 2027, por debajo de los un millón 759 mil barriles reportados en 2024.

La calificadora prevé que la deuda neta de Pemex cierre en 1.58 billones de pesos en 2025, y que se ubique alrededor de 1.04 billones en 2026 y 1.42 billones en 2027, en línea con el objetivo del Gobierno de mantener un endeudamiento neto cercano a cero.

HR Ratings advirtió que una reducción en los apoyos gubernamentales o un cambio en la nota soberana de México podría impactar directamente la calificación de Pemex, debido a la consideración de garantía de facto del Estado. La revisión, añadió, incorporó metodologías corporativas y soberanas vigentes y evaluó información histórica y proyectada de la empresa desde 2011 hasta el segundo trimestre de 2025.