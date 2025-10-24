De las cinco entidades del sector Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, fiscalizadas por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) 2024, reportan 2 millones 758 mil 546 pesos pendientes por aclarar.

Se determinaron 20 resultados, de los cuales 15 no detectaron irregularidades y los 5 restantes generaron 5 recomendaciones, 3 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y 2 pliegos de observaciones.

En el desglose de los recursos pendientes por aclarar de la fiscalización al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) en lo referente a la Gestión Financiera del Programa Investigadoras e Investigadores por México, de la segunda entrega de la Cuenta Pública de la ASF, se presume "un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 1,974,155.32 pesos (un millón novecientos setenta y cuatro mil ciento cincuenta y cinco pesos 32/100 M.N.), por no acreditar la comisión y las actividades realizadas por los investigadores, con Curriculum Vitae Único 173282 y 211015, en la institución receptora a la que fueron comisionados por el entonces Conahcyt".

Por lo anterior, se le prescribió una sancionatoria con promoción de Responsabilidad Administrativa para que el Órgano interno de Control en la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación o su equivalente realice las investigaciones.

También fueron auditados el programa de Becas de Posgrado y Apoyo a la calidad y el Sistema Nacional de Investigadores. Las otras dos entidades fiscalizadas del sector, fueron el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste , S.C. e InnovaBienestar de México, S.A.P.I. de C.V.

MV