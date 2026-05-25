Empresarios advierten de problemas de desabasto de combustibles en Jalisco y otras 10 Entidades del país, una situación que ya comienza a reflejarse en algunas estaciones de servicio de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

De acuerdo con reportes del sector, las afectaciones también se presentan en Aguascalientes, Zacatecas, Chihuahua, Nuevo León, Querétaro, Hidalgo y Estado de México. El problema impacta tanto a la Magna como a la Premium. Y está relacionado con los bajos niveles de inventario en las terminales de almacenamiento y distribución.

Durante la última semana, automovilistas tapatíos reportaron estaciones con un suministro limitado o sin servicio. Uno de los casos ocurrió en la estación de servicio ubicada en La Minerva, donde trabajadores confirmaron la falta de combustible desde el jueves pasado.

“Nos quedamos sin gasolina y no sabemos cuándo volverán a surtir”, señaló uno de los despachadores.

El escenario ocurre en un contexto internacional complejo, marcado por el alza en los combustibles por la tensión en Medio Oriente, además de ajustes internos y controles a los precios de la Magna y el Diésel.

Fuentes del sector señalan que, para enfrentar la demanda, se han implementado medidas emergentes de redistribución de combustibles, como el traslado de Diésel de Zapopan a Lagos de Moreno y envíos desde la planta de El Castillo hacia Manzanillo.

Conductores también enfrentan nuevos ajustes en los precios. Según datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), en Guadalajara la Magna se vende en promedio en 23.87 pesos por litro, la Premium, en 28.77 pesos, y el Diésel, en 26.95 pesos por litro en promedio.

Por lo pronto, hoy se abordará el tema en la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, donde se detallarán los abusos de algunos gasolineros.

CT