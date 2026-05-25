Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el lunes 25 de mayo de 2026

El clima en Cancún para este lunes 25 de mayo anticipa que estará con lluvia moderada con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 25 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 75%.Martes 26 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 24Miércoles 27 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 26Jueves 28 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 26Viernes 29 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24Sábado 30 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 25Domingo 31 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24Lunes 1 de junio de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga