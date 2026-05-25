Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el lunes 25 de mayo de 2026

El clima en Cancún para este lunes 25 de mayo anticipa que estará con lluvia moderada con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 25 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 75%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Martes 26 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 24

Miércoles 27 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 26

Jueves 28 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 26

Viernes 29 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Sábado 30 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 25

Domingo 31 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Lunes 1 de junio de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Mazamitla

Clima en Tlaquepaque

Clima en El Salto

Clima en Tonalá

Clima en Ciudad de México

Clima en Tapalpa

Clima en Monterrey

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Zapopan

Clima en Guadalajara

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Chapala

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

