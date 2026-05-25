Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 25 de mayo de 2026

El clima en Ciudad de México para este lunes 25 de mayo determina que estará con lluvia moderada con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 48%.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Martes 26 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Miércoles 27 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Jueves 28 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Viernes 29 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Sábado 30 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Domingo 31 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Lunes 1 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Cancún

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en El Salto

Clima en Mazamitla

Clima en Zapopan

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Guadalajara

Clima en Monterrey

Clima en Tonalá

Clima en Tlaquepaque

Clima en Chapala

Clima en Tapalpa

