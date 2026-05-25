Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 25 de mayo de 2026

El clima en Ciudad de México para este lunes 25 de mayo determina que estará con lluvia moderada con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 48%.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.Martes 26 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14Miércoles 27 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15Jueves 28 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14Viernes 29 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14Sábado 30 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Domingo 31 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16Lunes 1 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Monterrey Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Tapalpa