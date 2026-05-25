Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el lunes 25 de mayo de 2026

El clima en Monterrey para este lunes 25 de mayo determina que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 49%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 18 grados.

Según se informó, el clima presenta un 79% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Martes 26 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23

Miércoles 27 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22

Jueves 28 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23

Viernes 29 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23

Sábado 30 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24

Domingo 31 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Lunes 1 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Ciudad de México

Clima en Cancún

Clima en Tapalpa

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en El Salto

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Chapala

Clima en Tlaquepaque

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Zapopan

Clima en Tonalá

Clima en Mazamitla

Clima en Guadalajara

