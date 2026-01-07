La CURP biométrica marca un cambio relevante en la forma en que se acredita la identidad en México. A diferencia de la CURP tradicional, esta nueva versión integra datos biométricos personales —como huellas dactilares, fotografía facial, firma digital e incluso reconocimiento de iris— con el objetivo de reforzar la seguridad y reducir riesgos de suplantación o duplicidad de identidad.

El Gobierno federal ha señalado que este proceso será clave para modernizar los procesos administrativos y fortalecer la validación de datos en trámites oficiales. Su uso estará enfocado principalmente en gestiones que requieren un alto nivel de certeza sobre la identidad de las personas, como servicios de salud, documentos oficiales, programas sociales y operaciones financieras.

¿Desde cuándo será obligatoria?

Aunque desde el anuncio inicial se confirmó que la CURP biométrica entraría en vigor en 2026, la fecha exacta no había sido precisada. Ahora, las autoridades han aclarado el calendario de implementación.

Durante enero de 2026 se establecerá un periodo de transición, en el que la ciudadanía podrá tramitar la CURP biométrica de forma voluntaria y gratuita. Este lapso busca facilitar la adaptación al nuevo sistema y evitar saturación en los módulos de atención.

A partir del 1 de febrero de 2026, la CURP biométrica será obligatoria para realizar diversos trámites en todo el país.

Trámites en los que se exigirá la CURP biométrica

Desde esa fecha, este documento será requerido, entre otros, para:

Registro y acceso a programas sociales y pensiones

Operaciones bancarias y financieras

Inscripciones y gestiones educativas

Tramitación y expedición de documentos oficiales

¿Dónde se tramita la CURP biométrica?

El registro debe realizarse de manera presencial, ya que es indispensable la captura directa de los datos biométricos. Las personas interesadas pueden acudir a:

Módulos de Atención del Registro Nacional de Población (Renapo)

Oficinas del Registro Civil con sistema biométrico habilitado

En algunos estados, módulos del INE o del SAT con convenio vigente

Para localizar el módulo más cercano y confirmar disponibilidad, se recomienda consultar el portal oficial del Gobierno de México o comunicarse con el Registro Civil correspondiente.

Documentos necesarios

Al acudir al trámite, es importante llevar:

Acta de nacimiento (original y copia)

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, entre otras)

Comprobante de domicilio (requerido en algunos módulos)

Presencia física obligatoria para la toma de huellas y fotografía

Antes de acudir, conviene verificar que el módulo elegido cuente con el sistema biométrico activo, revisar horarios de atención y confirmar si es necesario agendar cita previa. Presentar la documentación completa ayudará a agilizar el proceso.

