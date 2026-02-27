Los 5 autos más robados en México 2026 hasta ahora

Las cifras sobre automóviles robados en México revelan datos interesantes, como las ciudades más afectadas por este delito, así como los modelos más recurrentes. Estas son las cifras más actualizadas:

Culiacán se convirtió en el municipio con mayor número de vehículos asegurados robados en el país durante el periodo de febrero de 2025 a enero de 2026 , de acuerdo con el más reciente reporte de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

En el listado de municipios con mayor incidencia, después de Culiacán se ubicaron Guadalajara, con 2 mil 172 unidades robadas; Ecatepec de Morelos, con 1 mil 767; Puebla capital, con 1 mil 296; y Tlalnepantla de Baz, con 1 mil 176 casos . Todos estos municipios mostraron reducciones anuales, a diferencia de la capital sinaloense.

En cuanto al comportamiento por entidad, el Estado de México continúa como la entidad con mayor número absoluto de robos, con 12 mil 786 unidades, aunque con una baja de 22%. Jalisco reportó 6 mil 077 casos, con una disminución de 22.7%; la Ciudad de México 4 mil 777, con una reducción de 15.3%; Puebla 3 mil 523, con baja de 24.7%; y Guanajuato 2 mil 681, con descenso de 9.5 por ciento.

Autos más robados en México en febrero de 2025 y enero de 2026

El informe también precisa que en México se roban alrededor de 29 mil vehículos al año con violencia . En el último periodo se registraron 24.4 mil robos con violencia, frente a 29.2 mil en el ciclo previo, lo que refleja una disminución tanto en términos absolutos como en proporción.

Por tipo de unidad, el robo con violencia se concentra en vehículos pesados . En el ranking de submarcas con mayor porcentaje de robo violento destacan la Toyota Hilux pick up, con 83.8% de los casos bajo violencia; semirremolques caja seca, con 68.4%; unidades International, con 68.1%; Kenworth, con 67.5%; y Freightliner, con 66.6 por ciento.

En términos absolutos, los modelos más robados fueron:

Nissan Versa, con 2 mil 163 unidades Kenworth, con 1 mil 946 Nissan NP300, con 1 mil 470 Bajaj 111-250, con 1 mil 411 Nissan March, con 1 mil 163 casos

En el periodo se recuperó el 45% de los vehículos asegurados robados a nivel nacional, proporción ligeramente superior al 42% observado un año antes. En términos absolutos, de los 53 mil 652 vehículos robados en el último ciclo, cerca de 24 mil 400 fueron recuperados. Además, uno de cada tres vehículos localizados aparece en una entidad distinta a la del robo, lo que refleja la movilidad interestatal de estas redes y la necesidad de coordinación entre autoridades.

En cuanto al ritmo del delito, el promedio diario nacional se ubicó en 128 vehículos robados durante enero de 2026, por debajo de los 150 casos diarios que se observaban 12 meses atrás.

