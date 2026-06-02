Un hallazgo poco común volvió a poner en el mapa la riqueza biológica de Hidalgo, ya que el Parque Nacional Los Mármoles difundió recientemente imágenes captadas por cámaras trampa que confirman la presencia de un Yaguarundi, también conocido como onza, un felino silvestre difícil de observar y cuya detección representa un avance significativo para los esfuerzos de conservación en la región.

El registro adquiere especial relevancia porque confirma que esta área natural protegida alberga las seis especies de felinos silvestres que habitan en México, consolidándola como uno de los refugios más importantes para la fauna del país.

Según explicó Álvaro Pérez Hernández, las imágenes fueron obtenidas mediante el sistema de monitoreo permanente que opera en el parque a través de cámaras trampa instaladas en distintos puntos estratégicos para documentar la presencia y comportamiento de especies silvestres.

Medidas preventivas para proteger a los felinos

Aunque el avistamiento ocurrió en octubre del año pasado, las autoridades decidieron hacer públicas las imágenes hasta ahora como una medida preventiva para proteger a la especie y evitar riesgos asociados a la caza furtiva, una de las principales amenazas que enfrentan diversos animales en ecosistemas naturales del país.

Precisó que las personas dedicadas a esta actividad suelen seguir de cerca la información relacionada con especies silvestres, lo que puede poner en riesgo a los animales. Por ello, el contenido se dio a conocer una vez que se consideró seguro para los ejemplares que transitan por la zona. Indicó que esta medida forma parte de los protocolos de protección.

Asimismo, señaló que la presencia del yaguarundi no debe interpretarse como una señal de desplazamiento o invasión de hábitat, sino como un indicador positivo que confirma que esta especie continúa en la región. Destacó que se trata de un felino extremadamente escurridizo, por lo que es uno de los animales más difíciles de observar y documentar en vida silvestre.

Los felinos presentes en el parque

Asimismo, explicó que con este registro se confirma la presencia en el Parque Nacional Los Mármoles de jaguar, puma, tigrillo, gato montés, ocelote y yaguarundi, lo que convierte a esta área natural en una de las más importantes para la conservación de felinos en el país.

Señaló que no es posible estimar con precisión el número de ejemplares de cada especie. Explicó que, en el caso de los pumas, al no contar con manchas o patrones distintivos en su pelaje, resulta complicado identificar individuos específicos.

En contraste, se tiene conocimiento de que el tigrillo presenta una población más amplia, mientras que del jaguar únicamente se tiene registro de un ejemplar, por lo que resulta fundamental fortalecer las acciones para su conservación.

TG