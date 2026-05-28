Paro IPN hoy: ¿qué escuelas suspendieron clases?

El paro en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) afecta hoy a miles de estudiantes en la CDMX. Si eres alumno, padre de familia o transitas por la zona, esto te interesa: seis planteles suspendieron clases y las autoridades aún no definen cuándo se reanudarán las actividades académicas.

La crisis institucional estalló con fuerza cuando diversos contingentes estudiantiles decidieron tomar las instalaciones de la Dirección de Administración Escolar, ubicadas en el campus de Zacatenco, impidiendo el paso de trabajadores y docentes desde tempranas horas de la mañana.

El motivo principal de esta intensa movilización es exigir una respuesta inmediata y por escrito a su pliego petitorio, un documento que denuncia presuntas irregularidades financieras y exige mejores condiciones para toda la comunidad estudiantil del Politécnico.

Además de la toma en Zacatenco, los manifestantes han mantenido bloqueos estratégicos y protestas pacíficas en las inmediaciones de Canal Once y el Casco de Santo Tomás, generando complicaciones viales y llamando la atención de los medios nacionales.

¿Qué escuelas del IPN suspendieron clases hoy?

Hasta el momento, los reportes oficiales y los comunicados de las asambleas estudiantiles indican que al menos seis planteles del IPN se encuentran en paro total de actividades, afectando a miles de jóvenes que cursan sus estudios superiores.

Entre las instalaciones más afectadas por esta suspensión destacan la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB), así como diversos edificios administrativos centrales que son fundamentales para la operación diaria y los trámites de la institución educativa.

Los alumnos de nuevo ingreso también sufrieron afectaciones directas, ya que el emblemático Auditorio Jaime Torres Bodet tuvo que ser desalojado repentinamente mientras decenas de jóvenes realizaban sus trámites de inscripción y entrega de documentos oficiales.

Ante este panorama de incertidumbre, las autoridades politécnicas han pedido a la comunidad estudiantil mantenerse informada exclusivamente a través de los canales oficiales para conocer el estatus actualizado de cada escuela y evitar la propagación de rumores.

El pliego petitorio: ¿Qué exigen los estudiantes?

Las demandas de los jóvenes van mucho más allá de una simple queja administrativa, pues exigen auditorías profundas y transparencia absoluta en el manejo de los recursos públicos, donativos y cuotas escolares que ingresan a la institución.

También solicitan mejoras urgentes en la infraestructura de los laboratorios, la sustitución inmediata de materiales caducados y una revisión exhaustiva de la gestión del actual director general del Politécnico, el doctor Arturo Reyes Sandoval.

Otro punto crucial para los manifestantes es obtener garantías firmadas de que no habrá represalias académicas, administrativas ni legales por su participación activa en estas jornadas de protesta, defendiendo su derecho constitucional a la libre manifestación.

A continuación, te presentamos algunos puntos clave para entender el núcleo del conflicto: los alumnos exigen transparencia financiera inmediata, la instalación de mesas de diálogo públicas y el cese definitivo de aquellos funcionarios que han sido señalados por presunta corrupción.

La comunidad politécnica ha dejado muy claro en sus asambleas que no liberarán las instalaciones tomadas ni levantarán los bloqueos hasta que las autoridades cumplan y demuestren avances reales en al menos la mitad de sus exigencias planteadas.

¿Cuándo se reanudarán las clases y qué dice la SEP al respecto?

Para intentar destrabar el conflicto, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, acudió personalmente a las instalaciones tomadas para dialogar frente a frente con los estudiantes inconformes y escuchar sus principales demandas.

Durante su sorpresiva visita, el funcionario federal presentó un primer borrador de respuesta al pliego petitorio y propuso instalar mesas de trabajo formales para alcanzar un consenso que beneficie a ambas partes sin afectar el ciclo escolar.

Sin embargo, la SEP admitió horas más tarde en un comunicado oficial que resolver todas las demandas estructurales requerirá de un "trabajo permanente" y no será un proceso inmediato, pidiendo paciencia a la comunidad estudiantil y docente.

Por ahora, no existe una fecha oficial ni un calendario tentativo para el regreso total a las aulas, por lo que el paro indefinido continuará marcando la agenda educativa de la capital del país durante los próximos días.

CT